Oh dedirtecek açıklama! Tüm borçlarını bir araya taşıyana 3 ay borç ödemesi olmayacak

Enflasyon rakamlarının son zamanlarda yükseliş eğiliminde yoluna devam etmesi, vatandaşın cebini etkilerken, alım gücü düşen birey acil ihtiyaçlarını kredi kartı kullanarak karşılayabiliyor. Öte yandan kredi kullanımı da bir hayli zorlaşmış iken TCMB faiz artırım kararı kredi faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Hal bu iken borç içinde kalabilen bireye özel bankalar kollarını açıyor. Faizsiz kredi desteklerinin yanı sıra özellikle de düşük faizli krediler tercih sebebi oluyor. Bankalar müşteri memnuniyetini sağlamak adına düzenlediği kampanyalar arasında borç kapatma kredi kampanyaları merak ediliyor. Sunulan hizmet sayesinde borcu bölünen vatandaşi tek kalem altında toplayıp, her ay tek bir yere ödeme yapabiliyor.





Akbank kampanyaları 2024 yılına girilmesi ile birlikte hız kesmeden açıklanmaya devam ediyor. Akbank tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan borç transferi kampanyası açıklandığı dönemde çok dikkat çekerken, 2024 yılı zamlarının etkisini gösterdiği şu günlerde tekrardan ilgi odağı olarak araştırılmaya başlamış bulunuyor. Peki Akbank borç transferi kampanyası devam ediyor mu? İşte detaylar...

Farklı bankalara ya da sektörlere olan borçları bir araya taşıyan ve borç miktarı kadar kredi imkanı sunan Akbank borç kapatma kredisi kampanyası devammediyor. Kredi kullanımı sonrasında düşük faiz ve 90 gün erteleme fırsatı da sunulurken, tutara göre geri ödeme vade seçenekleri de belirleniyor.

KİŞİYE ÖZEL FAİZ ORANI

Borç kredisi kapsamında ihtiyacına göre şekillenen tutarda ödeme alabilecek olan birey, geri ödemesini de esnek olarak sağlayabilecek. Kişinin kredi puanına göre faiz tutarları şekillenecek iken aylık gelirine göre ise tutar belirlenecek.

İster Akbank müşterisi olsun, isterse de olmasın, herkesin faydalanabileceği borç kapatma kredisinden faydalanabilmek için banka şubelerine yapılan başvurular istinaden mobil üzerinden de tamamlanacak başvurular değerlendirmeye alınabiliyor. Tarafınıza sunulan faiz tutarlarına onay vermeniz durumunda krediniz anında hesaplara aktarılıyor.