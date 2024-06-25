BIST 100'de düşüş, altında yükseliş! Tahvil getirisi rekor kırdı, dolar 33 lirayı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,87 puanlık düşüşle günü 10.679,98 puandan kapattı. Güne 0,12 artışla başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.645,11 ve en yüksek 10.792,55 puanı gördü.



BIST 100'de Gerileme:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,82 düştü.

Mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 11.623,72 puandan kapandı.

32 hisse senedi prim yaparken, 68 hisse senedi geriledi.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 321 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artarak 2 milyon 499 bin liraya yükseldi.

Tahvil Getirisi Rekor Kırdı:

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,62'den, bileşik getirisi de yüzde 42,35'ten gerçekleşti.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8785 lira, satışta 33,0103 lira olarak açıkladı.



Avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi de 159,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 84,8 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul'da yatırımcılar tedbirli davrandı ve BIST 100 endeksi geriledi. Altın fiyatı ise yükselerek yatırımcılara güven verdi. 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 42,35'e ulaşarak rekor kırdı. Dolar kuru ise 33 lirayı aştı.

