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BIST 100 endeksi 19 Nisan 2024'te dalgalı bir gün yaşadı! Haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak yükselişle tamamladı. İşte güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'un seyrine dair detaylar...

Yayın Tarihi: 19.04.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:26
BIST 100 endeksi 19 Nisan 2024'te dalgalı bir gün yaşadı! Haftayı yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi 19 Nisan 2024 tarihinde güne düşüşle başlamış olsa da, günü yükselişle tamamlamayı başardı.

Güne Düşüşle Başladı:

Endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 düşüşle 9.431,16 puandan açtı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,22 geriledi.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi ise en fazla düşen sektör olarak yüzde 2,67 değer kaybetti.

İlk Yarıda Gerileme:

İlk yarıda BIST 100 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 9.455,45 puana kadar geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira oldu.

Günü Yükselişle Tamamladı:

Akşam saatlerine doğru endeks toparlandı ve günü yüzde 1,77 değer kazanarak 9.693,46 puandan kapattı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Endeksin gün içinde dalgalanmalar yaşaması, yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu gösteriyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün endeksi en fazla düşüren sektör olması, bu sektöre yatırım yapan yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme.

BIST 100 endeksinin gelecekteki seyri, küresel ve yurt içi gelişmelere bağlı olarak değişecektir

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