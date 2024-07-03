Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BIST 100 endeksi enflasyonla uçtu, Fed ve ECB'den yeni haberler bekleniyor!

BIST 100 endeksi, enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde %2,26 artışla 10.682,15 puandan kapandı. Fed tutanakları bu akşam, ECB tutanakları ise yarın takip edilecek.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 18:46
BIST 100 endeksi enflasyonla uçtu, Fed ve ECB'den yeni haberler bekleniyor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 235,91 puan artarak 10.682,15 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 95,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 10.600 seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişte bankacılık hisseleri öncü rol oynadı. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,46 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 2,78 artış kaydetti.

Enflasyon Verileri Piyasaları Sarsıyor:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları ve enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler, küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Bu gelişmeler BIST 100 endeksini de yukarı çekti.

Bu akşam Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları izlenecek. Bu tutanaklar, Fed'in enflasyona ve faiz artırımlarına dair gelecekteki planları hakkında ipuçları verecek. 4 Temmuz'da ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, yatırımcılara ihtiyatlı işlem yapmalarını ve teknik analizleri takip etmelerini tavsiye etti. Fed ve ECB'den gelecek haberler piyasaları etkileyebileceğinden, bu haberlerin takip edilmesi de önemli hale geldi.

Hisse Senetleri ve Sektörler:

BIST 100 endeksindeki tüm sektörler bu yükselişten nasibini aldı. Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 2,78, metal ve madencilik endeksi yüzde 2,04, kimya ve plastik endeksi yüzde 1,71, lojistik endeksi yüzde 1,64, tekstil ve deri endeksi yüzde 1,57, gıda ve içecek endeksi yüzde 1,34, inşaat ve gayrimenkul endeksi yüzde 1,22, otomotiv endeksi yüzde 1,15, kağıt ve orman ürünleri endeksi yüzde 0,98 ve elektrik, gaz ve su endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile bankacılık oldu. En çok kaybeden ise yüzde 0,90 ile spor sektörü oldu.

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunun pimi çekildi! 50 TL için geri sayım başladı: Piyasaları darmaduman edecek tarih verildi

Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Memura emekliye talih kuşu kondu! En düşük maaş yıllar sonra oh çektirecek!

Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti! Borç kapatma kredisiyle cepleri para dolduracak

Dolar kurunun pimi çekildi! 50 TL için geri sayım başladı: Piyasaları darmaduman edecek tarih verildi

Emekli maaşı 10-11-12 bin TL olan listeye bakmadan geçmesin! Hesaba yatmadan yeni maaşınızı öğrenin

Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Bankalar ödeme vanasını açtı! Başvurusuz o kişilere tak siye 37 bin 200 TL para ödenecek!

KPSS 50 puan ile üniversiteye personel alımı! En az lise mezunu olmak kafi!

Bu detayı bilen sürücülerin parası cebinde kalacak! Bir kuruş ödemelerine gerek yok

Toyota gemileri de fiyatları da yaktı! O modeline 669 bin TL'lik etiket koydu!

Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Acil nakit arayan o bankaya koşuyor! Bugüne özel 30.000 TL anında onaylı kredi teklifi!

Memura emekliye talih kuşu kondu! En düşük maaş yıllar sonra oh çektirecek!