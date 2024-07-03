BIST 100 endeksi enflasyonla uçtu, Fed ve ECB'den yeni haberler bekleniyor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 235,91 puan artarak 10.682,15 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 95,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 10.600 seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişte bankacılık hisseleri öncü rol oynadı. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,46 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 2,78 artış kaydetti.



Enflasyon Verileri Piyasaları Sarsıyor:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları ve enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler, küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Bu gelişmeler BIST 100 endeksini de yukarı çekti.

Bu akşam Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları izlenecek. Bu tutanaklar, Fed'in enflasyona ve faiz artırımlarına dair gelecekteki planları hakkında ipuçları verecek. 4 Temmuz'da ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları takip edilecek.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Analistler, yatırımcılara ihtiyatlı işlem yapmalarını ve teknik analizleri takip etmelerini tavsiye etti. Fed ve ECB'den gelecek haberler piyasaları etkileyebileceğinden, bu haberlerin takip edilmesi de önemli hale geldi.



Hisse Senetleri ve Sektörler:

BIST 100 endeksindeki tüm sektörler bu yükselişten nasibini aldı. Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 2,78, metal ve madencilik endeksi yüzde 2,04, kimya ve plastik endeksi yüzde 1,71, lojistik endeksi yüzde 1,64, tekstil ve deri endeksi yüzde 1,57, gıda ve içecek endeksi yüzde 1,34, inşaat ve gayrimenkul endeksi yüzde 1,22, otomotiv endeksi yüzde 1,15, kağıt ve orman ürünleri endeksi yüzde 0,98 ve elektrik, gaz ve su endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile bankacılık oldu. En çok kaybeden ise yüzde 0,90 ile spor sektörü oldu.

