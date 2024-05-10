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BIST 100 endeksi geriledi, altın fiyatı yükseldi! Dolar ve petrolde son durum..

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksi değer kaybetti. Altın fiyatları yükselirken, dolar kuru ve petrol fiyatları geriledi.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 18:44
BIST 100 endeksi geriledi, altın fiyatı yükseldi! Dolar ve petrolde son durum..

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 50 puanlık düşüşle günü 10.218,58 puandan kapattı. Mali endeks, teknoloji endeksi, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi de değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise 86 puanlık düşüşle 11.059,39 puandan kapandı.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri:

Türk Hava Yolları

Ereğli Demir Çelik

Türkiye İş Bankası (C)

Akbank

Yapı ve Kredi Bankası

Altın fiyatları ise yükseliş trendine devam etti. Ons altının fiyatı 2 bin 363 dolara yükselirken, standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda 2 milyon 475 bin liraya çıktı.

Dolar kuru 32,2596 liraya yükseldi.

Avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi ise 155,90 seviyelerinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 83,4 dolardan işlem görüyor.

  

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