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BIST 100 endeksi geriledi! Gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi

BIST 100 endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına rağmen yurt içi piyasalardaki negatif ayrışma nedeniyle düşüşle kapandı. Yarın hazine nakit dengesi, Avro Bölgesi büyüme ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:59
BIST 100 endeksi geriledi! Gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi

BIST 100 Endeksi ECB Faiz İndirimine Tepkisini Gösterdi, Yarın ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Takip Edilecek!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7 Haziran 2024 Perşembe günü günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 10.279,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 71,27 puan azalan endekste, toplam işlem hacmi ise 83,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim olurken, en çok kaybeden ise yüzde 2,46 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine yönelik olumlu tepkinin yurt içi piyasalarda yeterince yankı bulmadığını ve BIST 100 endeksinin negatif ayrıştığını ifade etti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi verisi takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yoğun bir veri gündemi yatırımcıların ilgisini çekecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirten analistler, temkinli işlem yapılması tavsiyesinde bulundu.

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