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BIST 100 endeksi günü %1,37 değer kaybıyla tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,37 düşüşle 10.138,97 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endekslerinde değer kaybı yaşanırken, en çok kazandıran sektör menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:19
BIST 100 endeksi günü %1,37 değer kaybıyla tamamladı

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 10.138,97 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 140,71 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 71,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi ise yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 3,18 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtiyor. Mayıs ayında 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan 4'e çıkarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek hafta, yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin ettiğini belirtti.

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