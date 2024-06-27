BIST 100 endeksi günü yüzde 1,85 artışla tamamladı! Piyasaların analizi ve gelecek beklentiler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 10.680,91 puandan tamamladı. Bu artış, önceki kapanışa göre 194,21 puanlık bir yükselişi işaret ediyor. Toplam işlem hacmi ise 88,1 milyar lira olarak kaydedildi.



Bankacılık endeksi, yüzde 3,36'lık bir artış göstererek günün en çok değer kazanan sektörlerinden biri oldu. Aynı şekilde holding endeksi de yüzde 2,07 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 3,82 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu. Bununla birlikte, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü yüzde 0,59 ile günün en çok kaybettiren sektörü olarak dikkat çekti.



MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan, Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışında yerleşik kişiler 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alarak tarihte ilk kez 13 hafta üst üste alım tarafında yer aldı.

ABD EKONOMİSİNDE KARMAŞIK SİNYALLER

ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Ülkede, yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

ABD'DE İŞSİZLİK VE DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükseldi ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, mayıs ayında aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşandı. Ancak, bekleyen konut satışları endeksi, mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Analistler, ABD'de bugün açıklanan verilerden karışık sinyaller geldiğini belirterek, yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin bankanın gelecekteki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.



Yarın yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sanayi üretimi, işsizlik oranı, İngiltere'de büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

Türkiye ekonomisinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesi, piyasalarda istikrar beklentisini artırıyor. Merkez Bankası rezervlerinin 147,6 milyar dolarla rekor kırması, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve finansal istikrarını gösteriyor. Ayrıca, yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımları da ekonomik güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisini de etkiliyor. ABD'deki ekonomik veriler ve Fed'in para politikaları, global piyasalarda dalgalanmalara neden olabiliyor. Bu nedenle, analistler ve yatırımcılar ABD'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.



ABD ekonomisindeki büyüme oranlarının düşmesi ve işsizlik başvurularının artması, küresel ekonomik görünümde belirsizlik yaratıyor. Ancak, dayanıklı mal siparişlerindeki artış ve kişisel tüketim harcamalarındaki yükseliş, ekonomik aktivitelerin devam ettiğini gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET DENGESİ VE GELECEK BEKLENTİLER

Yarın yurt içinde açıklanacak dış ticaret dengesi verileri, Türkiye'nin ekonomik performansını değerlendirmek açısından önemli olacak. Dış ticaret dengesi, ithalat ve ihracat arasındaki farkı göstererek, ülkenin dış ticaret ilişkilerini ve ekonomik sağlığını yansıtır.

Analistler, Türkiye'nin ihracat performansının güçlü kalacağını ve dış ticaret açığının azalabileceğini öngörüyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyecek ve döviz rezervlerini artırarak finansal istikrarı güçlendirecektir.

ABD'de yarın açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, ekonomik beklentiler ve tüketici harcamaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Tüketici güven endeksi, hane halkının ekonomik beklentilerini ve harcama eğilimlerini yansıtarak, ekonomik aktivitelerin gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları sunar.



Analistler, tüketici güven endeksinin yüksek çıkması durumunda, ABD ekonomisinde toparlanma beklentilerinin güçleneceğini ve buna bağlı olarak piyasalarda olumlu bir hava oluşacağını öngörüyor.

ALMANYA'DA İŞSİZLİK ORANI VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Almanya'da açıklanacak işsizlik oranı verileri de, Avrupa ekonomisinin sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak takip ediliyor. Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, ekonomik performansı ile diğer Avrupa ülkelerini de etkiliyor.

Analistler, Almanya'da işsizlik oranının düşmesi durumunda, ekonomik toparlanmanın hızlanacağı ve bu durumun Avrupa genelinde olumlu etkiler yaratacağı görüşünde.