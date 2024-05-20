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BIST 100 endeksi rekor kırarak 10.739,57 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,16 artışla başladı ve %0,90'lık değer kazancıyla 10.739,57 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:25
BIST 100 endeksi rekor kırarak 10.739,57 puandan kapandı

Borsa İstanbul’da Tarihi Zirve: BIST 100 Endeksi Rekor Kapanış Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyelerle başladı ve tarihi bir kapanışla günü tamamladı. %0,16’lık yükselişle 10.660,80 puandan açılan BIST 100 endeksi, gün sonunda %0,90 değer kazanarak 10.739,57 puana ulaştı. Bu, BIST 100 endeksinin tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı oldu.

Gün İçindeki Hareketlilik ve Sektör Performansları

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,22 puanlık bir artışla 10.660,80 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi %0,02, holding endeksi ise %0,16 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran %1,49 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren ise %0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı sektörü oldu.

Günün İlk Yarısında Yeni Zirve

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi 10.763,82 puanla yeni bir rekor kırdı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 60,25 puan ve %0,57 değer kazanarak 10.703,83 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 65,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,06, holding endeksi %0,66 değer kazandı. Bankacılık sektörü günün en çok kazandıranı olurken, gıda içecek sektörü %1,45 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektör oldu.

Rekor Kapanışla Günü Tamamladı

BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında da yükseliş trendini sürdürdü ve %0,90 değer kazanarak 10.739,57 puanla günü tamamladı. Gün içindeki en yüksek seviyesini 10.775,00 puana taşıyan endeks, tarihi bir kapanış gerçekleştirdi.

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