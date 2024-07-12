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BIST 100 endeksi rekor kırarak 11.064,85 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puan seviyesinde kapanarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 18:44
BIST 100 endeksi rekor kırarak 11.064,85 puandan kapandı

BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELİŞTE: TARİHİ REKOR KAPANIŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 11.113,55 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu. Bu güçlü performans, yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile ulaştırma sektörü oldu.

ABD ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) VERİLERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Analistler, bu durumun enflasyonla mücadelenin zorlu geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

FED VE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığını gösteren verilerin ardından bugün beklenenden daha yüksek gelen ÜFE'nin, enflasyonla mücadelenin inişli çıkışlı olacağına dair önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Buna rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığı ifade edildi.

Haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Bu seviyeler, yatırımcılar için kritik eşikler olarak öne çıkıyor.

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