BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

BIST 100 ENDEKSİ TARİHİ ZİRVEDE KAPANDI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak günü 11.156,20 puanla tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, önceki kapanışına göre 16,74 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu. Bu başarı, piyasada büyük bir memnuniyet yaratırken, yatırımcıların ilgisini artırdı.

Bankacılık endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak olumlu bir performans sergiledi. Buna karşın holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 2,19 ile spor sektörü oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 2,41 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların farklı sektörlerdeki beklentilerini ve risk iştahlarını yansıtıyor.



KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılması nedeniyle negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bu akşam piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi merakla bekleniyor. Bu değerlendirme, piyasalardaki yönü belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Öte yandan, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Bu durum, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yeni bir endişe kaynağı oldu. Bu gelişme, teknoloji hisselerinin performansını ve yatırımcıların bu sektöre olan ilgisini doğrudan etkileyebilir.



HAFTAYA GÜNDEM YOĞUN

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Bu veriler, piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabilir.

TEKNİK ANALİZ: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Bu seviyeler, yatırımcıların alım-satım kararlarında belirleyici olabilir. Özellikle teknik analizle ilgilenen yatırımcılar için bu seviyeler kritik önem taşıyor.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Bu beklentiler, piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.