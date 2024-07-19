Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 artışla 11.156,20 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 18:54
BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

BIST 100 ENDEKSİ TARİHİ ZİRVEDE KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak günü 11.156,20 puanla tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, önceki kapanışına göre 16,74 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu. Bu başarı, piyasada büyük bir memnuniyet yaratırken, yatırımcıların ilgisini artırdı.

Bankacılık endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak olumlu bir performans sergiledi. Buna karşın holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 2,19 ile spor sektörü oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 2,41 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların farklı sektörlerdeki beklentilerini ve risk iştahlarını yansıtıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılması nedeniyle negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bu akşam piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi merakla bekleniyor. Bu değerlendirme, piyasalardaki yönü belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Öte yandan, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Bu durum, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yeni bir endişe kaynağı oldu. Bu gelişme, teknoloji hisselerinin performansını ve yatırımcıların bu sektöre olan ilgisini doğrudan etkileyebilir.

HAFTAYA GÜNDEM YOĞUN

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Bu veriler, piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabilir.

TEKNİK ANALİZ: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Bu seviyeler, yatırımcıların alım-satım kararlarında belirleyici olabilir. Özellikle teknik analizle ilgilenen yatırımcılar için bu seviyeler kritik önem taşıyor.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Bu beklentiler, piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

Devlet memuru olmak için büyük fırsat! KPSS puanıyla 1.816 memur alımı

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Devlet memuru olmak için büyük fırsat! KPSS puanıyla 1.816 memur alımı

Telefon faturası 300 TL ve altı gelenler yaşadı! Hemen başvurana ücretsiz oldu

Cebinde parası olana Bakanlıktan arsa fırsatı! O ilde kapış kapış satılacak

Emeklilerin istediği oldu! Devletten emekliye 7000 TL cep harçlığı

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın