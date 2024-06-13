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BIST 100 güçlü açılışla 10.320'yi aştı, Fed ve enflasyon gözlem altında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne güçlü bir başlangıç yaparak yüzde 1,52 artışla 10.320,02 puana yükseldi. En çok kazandıran sektör ticaret olurken, Fed'in faiz kararı ve ABD enflasyon verileri piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:18
BIST 100 güçlü açılışla 10.320'yi aştı, Fed ve enflasyon gözlem altında

Borsa İstanbul'da Güçlü Açılış! BIST 100 Endeksi Yüzde 1,52 Artarak 10.320'yi Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yüzde 1,52 yükselişle 10.320,02 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 154,49 puan ve yüzde 1,52 artarak 10.320,02 puana yükseldi.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,38 ile ticaret oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı.

Dünkü Hareketler:

Dün de alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamlamıştı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir:

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Enflasyonu ve Fed Faiz Kararı:

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Öte yandan dün akşam Fed para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Bugünkü Veriler:

Bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceği belirtildi.

Teknik Analiz:

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın ise destek konumunda olduğunu aktaran analistler, yatırımcılara temkinli işlem yapmaları tavsiyesinde bulundu.

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