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Asgari ücret pazarlıklarına ramak kaldı deniliyor! İşte o tarihi açıklama

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusunun yanıtı ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:27
Asgari ücret pazarlıklarına ramak kaldı deniliyor! İşte o tarihi açıklama

2023 yılı Kasım ayında yapılan açıklama ile birlikte 2024 yılında asgari ücrete tek zam uygulamasının devreye alınacağı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada zaten geçtiğimiz yıllara bakılınca asgari ücrete senede tek zam yapıldığı açıklanırken son 2 senede alık gücünün düşmesi sebebiyle Temmuz ara zammının eklendiği belirtilmişti. 2022 ve 2023 yulında Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ek zammın son ek zam olduğu netleşirken, konu ile alakalı spekülasyonlar da devam ediyor.

HAK-İŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kasım ayı açıklaması sonrasında senden tek zam olmasından mütevellit geçmiş 6 aylık enflasyon artışına ek olarak 2024'ün enflasyon oran tahminlerinin de eklenmesi beklenmekteydi. 11.402 TL olarak ödenen asgari ücrete büyük oranda bir zam yapılacağı söylenirken, Aralık ayı sonunda bu oran yüzde 49,11 Olarak açıklanmış ve asgari ücret bu sayede 17.002 TL'ye yükseltilmişti. Ancak enflasyon rakamlarının hala artış eğiliminde olması, asgari ücretlinin maaşını eritmeye başlamışken, uzmanlar Temmuz zammının kaçınılmaz olduğu konusunda açıklamalarını sürdürüyor. Asgari ücrete yüzde yüz zam gelecek açıklamalarına istinaden geçtiğimiz gün Hak-İŞ tarafından asgari ücret Temmuz zammı ile alakalı detaylandırma sunuldu.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

HAK-İŞ yetkililerinden yapılan açıklamada enflasyon rakamlarının bu oranda olması durumunda yeni bir zammın kaçınılmaz olacağı ve zam yapılması konusunda seslerin yükseleceği belirtildi. Asgari ücrete yapılacak olan zam sayısı ile alakalı olarak Haziran ayındaki enflasyon rakamlarının belirleyici olması gerekliliği belirtilirken, “Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır.'' denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret tespit komisyonunu toplantıya davet ettiği açıklamaları yapılırken, bakanlığın o dönemdeki hareketinin öneml olacağı ve enflasyon rakamlarına göre seslerinin yükseleceği belirtildi.

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