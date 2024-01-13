Bitcoin dalgalı denize döndü! Her dediği tutan analistten 2024 Bitcoin tahmini

Bitcoin ile ilgili güncel yorumlar geldi! Bunu kimse beklemiyordu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN FİYATLARI İLE İLGİLİ GÜNCEL YORUMLAR

Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken Dave the Wave 2021 senesinde yaşanan düşüşleri tahmin etmişti. Dave the Wave sosyal medya hesabı üzerinden Bitcoin fiyatlarıyla ilgili güncel yorumlarını paylaştı. Uzman analist grafiklerine göre Bitcoin'in Gauss kanalına ulaştığı noktaları belirtti ve örneklerine göre BTC teknik göstergesinde yükselme eğilimi olduğunu söyledi. Analist fiyat hareketlerine göre üçgen formasyonu oluştuğunu ve 2024 senesinde fiyat dalgalanmalarının yaşanacağını,





Bitcoin fiyatlarının güncel olarak 45 bin 950 dolara yükseldiğini, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasını beklemediğini söyledi. Öğle saatleri itibariyle Matrixport açıklaması sonrasında panik yaşandı ve Bitcoin fiyatları epey düştü. Matrixport spot Bitcoin EFT'si ile ilgili kararların senenin ikinci çeyreğine kalabileceğini söyledi ve açıklama sonrasında fiyatlar 41 bin 400 dolara kadar düştü. Daha sonra toparlanma süreci başladı ve fiyatlar 42 bin dolara kadar çıktı. FOX Eleanor Terret açıklamasına göre SEC'in Nasdaq, CBOE ve NYSE ile görüşmeler yaptığını söyledi ve Bitcoin bu açıklamalar sonrasında 43 bin 400 dolar seviyesine yükseldi. Güncel olarak 42 bin 800 dolar seviyesinden işlem görüyor.