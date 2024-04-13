Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!

Bitcoin fiyatlarında rekor yükselişler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BITCOIN FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz sene yatırımcılara en çok kazandıran yatırım aracı Bitcoin fiyatları 2024 senesinin ilk çeyreğinde büyük bir yükseliş gösterdi. Bitcoin fiyatları yüzde 65 oranında artış gösterdi ve 73 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Alman Yatırım Bankası Deutsche Bank anketleri kapsamında katılan kişilerin üçte biri Bitcoin fiyatlarının sene sonuna kadar 20 bin dolar altına düşmesini beklediğini söyledi. Eğer katılımcıların tahminleri gerçekleşirse fiyatlar 50 bin dolar kadar düşüş göstererek 2022 senesindeki seviyesine dönecek.





Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen fiyatların 75 bin dolar üstüne çıkmasını bekleyen katılımcılar da mevcut. Ankete katılan kişilerden 3 bin 600 kişiden fazlası Bitcoin fiyatlarının 75 bin dolar üstüne çıkmasını bekliyor. Ankete katılım gösteren kişilerin yüzde 40'ı da Bitcoin fiyatlarının birkaç sene içinde yükseliş göstermesini bekliyor. Katılım gösteren kişilerin yüzde 38'i ise Bitcoin'in tamamen yok olmasını bekliyor. Bu sabah itibariyle Bitcoin fiyatları yüzde 1.4 oranında düşüş göstererek 70 bin 700 dolar seviyesinden işlem görmeye devam etti. Bitcoin fiyatları en yakın zamanda, Mart ayında ise 73 bin 798 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.