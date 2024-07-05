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Bitcoin değer kaybıyla küresel kripto piyasası 2 trilyon doların altına geriledi

Bitcoin'deki değer kaybı, küresel kripto piyasasının 2 trilyon doların altına inmesine neden oldu. Mt. Gox'un sahiplerine dağıtmaya başladığı kripto varlıklarının etkisiyle yaşanan düşüşler, yatırımcılarda endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 20:34
Bitcoin değer kaybıyla küresel kripto piyasası 2 trilyon doların altına geriledi

KRİPTO PİYASASINDA DEĞER KAYBI

Son dönemde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değer kaybı, küresel kripto piyasasında önemli dalgalanmalara neden oldu. Bu düşüşün arkasında ise özellikle Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıklarının sahiplerine dağıtmaya başlaması yatıyor.

MT. GOX ENDİŞELERİ

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının, yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıklarının kademeli olarak sahiplerine dağıtması bekleniyor. Ancak bu durum, piyasada varlık satışlarına ve dolayısıyla değer kaybına yol açıyor. Yatırımcılar, bu sürecin piyasayı nasıl etkileyeceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değer kaybı, küresel kripto piyasasının toplam değerini 24 saat içinde %7,7 azaltarak 1 trilyon 980 milyar dolara indirdi. Bu durum, piyasadaki genel zayıflığı ve yatırımcıların risk algısındaki değişiklikleri gösteriyor.

BITCOIN'DE FİYAT DÜŞÜŞÜ

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saat içinde %6 düşüşle 54 bin 250 dolara geriledi. Önceki günlerde 54 bin 981,2 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bu düşüşle birlikte değer kaybetti.

ETHEREUM'UN DURUMU

Piyasa değeri bakımından Bitcoin'in hemen ardından gelen Ethereum da benzer bir düşüş yaşadı. Ethereum'un değeri son 24 saatte %9,6 azalarak 2 bin 864 dolara düştü. Gün içinde 2 bin 916,55 dolardan işlem gören Ethereum, piyasada yaşanan genel düşüş trendine katıldı.

ABD SEÇİMLERİ VE KRİPTO VARLIKLARI

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizliklerin de kripto varlıklarındaki satış baskısını artırdığını belirtiyor. Özellikle Joe Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimali ve yerine kripto para karşıtı bir adayın gelme olasılığı, piyasada endişe yaratan faktörler arasında yer alıyor.

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