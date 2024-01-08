Bitcoin piyasaları delip geçecek! Yatırımcılar bu rakamları duyunca zil takıp oynayacak

2022 yılında iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried, 2023 yılında kendisine yöneltilen 7 suçtan suçlu bulundu. Ayrıca bir diğer kripto borsası Binance'nin CEO'su Chanpeng Zao, ABD Hükümeti tarafından kesilen 4,3 milyar dolarlık cezayı kabul etti ve şirketin CEO'luğundan ayrılma kararı aldı. Gelişmeler üzerine Bitcoin 2023 senesinde yükselişe geçerken yatırımcılar ise sevindi.



BİTCOİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

2024 yılında bitcoin yatırımcılarını sevindiren haber gelirken CNBC'ye konuşan isimler sektör üzerinde bitcoin EFT'sini kabul edeceğini beklentisine değindi. Bitcoin’in blokzincir kodunda yazılı bir durum. Madencilerin bitcoin madenciliği karşılığında aldıkları ödüller her halving sonrası yarıya inmekte. Bu durum ise 21 milyon olan Bitcoin arzının korunası sağlanıyor.





60 BİN DOLARA GELDİ

Mark Mobius'un tahmini üzerine 2022'de Bitcoin'in 20 bin dolara gerilerken EFT'yi onaylanmasıyla 2024 senesinde 60 bin dolara ulaşabileceğini ifade eder. Youwei Yang, Bitcoin’in 2024 yılında 75 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Yang, beklenen fiyat artışını Bitcoin ETF’sinin onaylanmasına bağlıyor. Bitcoin 2024'te 25 bin 75 bin dolar üzerinde 2025 senesinde 45 bin ve 130 bin dolar arasında işlem yapılıyor.



TAHMİNLER GELDİ

EFT onayıya beraber fiyatlar artış gösterirken uzmanlardan CoinShare araştırma başkanı James Butterfill bu gelişmeler ışığında Bitcoin'in 80 bin dolara çıkarılacağı belirtildi. 2024 yılı için en yüksek rakamların tahminleri gelirken CoindFund firmanın yönetici Seth Ginns, Bitcoin'in 2024 yılında 500 bin dolar seviyelerine gelmesi yönünde tahminler yapıldı.

