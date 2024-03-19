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Bitcoin son 24 saatte yüzde 7,4 düştü

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 73 bin 800 dolarla zirve yaptıktan sonra son 24 saatte yüzde 7,4'ten fazla düşüşle 63 bin 17 dolar seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 22:24
Bitcoin son 24 saatte yüzde 7,4 düştü

Bitcoin, geçen hafta 73,750 dolarla rekor kırarak tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak, bu rekorun ardından başlayan satışlarla birlikte Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 7,4'ten fazla düşüşle 63,017 dolara geriledi.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatındaki düşüşle birlikte küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Analizciler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki fiyat düşüşünün, uzun süredir beklenen bir düzeltmenin devam etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyorlar. Geçen yıl Bitcoin, yaklaşık yüzde 157 oranında değer kazanmıştı.

Diğer yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin de kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Ethereum da Bitcoin'e benzer bir trend izleyerek son 24 saatte yüzde 8,7 oranında değer kaybederek 3,285 dolara geriledi. Ethereum, 2021'de 4,800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

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