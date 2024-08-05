Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Yaklaşık 3 sene süregelen düşüş döngüsünde 16 bin liraya kadar gerileyen Bitcoin, son aylarda kendi rekorunu kırarak 70 bin liraya kadar yükseldi. Boğa döngüsünün geldiği yorumlarını yapan uzmanlar düşeceği seviye olarak en fazla 60.000 TL'yi gösterirken yaşanan küresel olaylar Bitcoin'in adeta çökmesine mahal verdi. Sadece BTC değil tüm dünya piyasalarının alt üst olduğu son günlerde uzmanların analiz ve fikirleri ile alakalı açıklamaları da yakından takip ediliyor. BTC'de geçtiğimiz gün başlayan düşüş süreci yatırımcısını alt üst ederken, son 24 saatte yüzde 14’ten fazla değer kaybeden Bitcoin, piyasa değerini 1 trilyon 840 milyar dolara kadar geriletti. Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin'in bu denli değer kaybetmesi yatırımcıyı korkuturken, yeni bir kış geliyor dedirtti. Ancak BTC ile alakalı olarak yapılan yorumlarda düşüşğn sebepleri ve tekraedan çıkacağı tarih ile alakalı değerlendirmeler sunuldu.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ

Orta Doğu’daki artan gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler, piyalara olan güveni azaltırken, düşüşlerin sebei olarak bu güvensizlik gösterildi. Bi r gün içerisinde 48 bin dolara kadar düşen BTC, yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bitcoin ile birlikte, Ethereum’un yerel tokenı olan Ether (ETH) da düşüş yaşadı. Ether, 3 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini görerek 2.060 dolara kadar geriledi. 2 büyük coinde yaşana bu büyük düşüş, piyasalarçökecek yorumlarını da beraberinde getirdi. ABD tarım dışı istihdam verisinin de beklentinin altında kalması, işsizlik oranının artmasına yol açmasıyla birlikte resesyon korkularını artırdı. Tüm bu olumsuz veriler, Bitcoin ve diğer kripto paralarda sert düşüşlere sebep oldu.





ANALİSTLERDEN BİTCOİN YORUMU

Analistler tarafından Bitcoin'in düşüş sebepleri sıralanırken, fiyatlandırma gidişatı ile alakalı olarak da değerlendirmeler sunulmaya devam ediyor. Kripto para analisti Tuna Kaya tarafından yapılan değerlendirmede "Bitcoin'in bu kadar hızlı değer kaybetmesinin altında yatan birçok faktör var. Ancak, temelde yatırımcı güvenindeki erozyon yatıyor. Piyasaların geleceğiyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıları kar realizasyonu yapmaya yöneltti." yorumu yapıldı.

BİTCOİN DAHA DA DÜŞEBİLİR

Uzmanlar tarafından sunulan değerlendirmede BTC'nin kısa vadede daha da düşebileceği işaret ediliyor. Ancak, uzun vadede Bitcoin'in hala güçlü bir potansiyeli olduğunu vurgulayan analistler 2025 yılında değerinin kat be kat üzerine çıkabileceği yorumlarını sunuyor.

FED ve FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

BTC'nin artması için özellikle de FED faiz indirim kararı beklendiği tahmin ediliirken, öte yandan kripto para sever Trump'ın başa geçmesinin de boğa başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.