Borcu olan için yeni karar! Yeniden yapılandırılacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan korkunç deprem sonrasında bölge halkına sağlanan desteklerden biri de yapılandırma kararı olmuştu. Büyük yıkıma sebep olan deprem 5 ilde büyük hasar bırakmıştı. 'Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya' ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan vatandaşlara vergi borçları konusunda önemli bir kolaylık sağlandı. Bahsi geçen bu illerde yaşayan ve maddi manevi hasar gören vatandaş için vergi yapılandırması kanunu yayımlandı. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılan desteklere bir yenisi eklenerek, vergi borçları için yapılan başvurular, peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin son tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.





BORÇLARA YENİ YAPILANDIRMA

Alınan bu karar, depremden etkilenen vatandaşların zorlu koşullarında vergi yükünü hafifletmeyi ve maddi olarak yüklendikleri yüklerini azaltmayı hedefliyor. Uzatma süresi ile alakalı yapılan açıklamada mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren 12 ay olarak uzatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, terör ve terörle mücadeleden kaynaklanan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin de bir yıl daha uzatıldığı belirtildi. Alınan bu karar ile birlikte terör mağdurlarının mağduriyet durumlarının giderilmesi hedefleniyor. Bu sayede tazminat alabilecekleri ek sürenin de uzatıldığı belirtilmiş bulunuyor.

Kahramanmaraş depremi ve terör mağdurlarının yaşadığı zorluklara destek olunmasına istinaden atılan bu adımlar ile birlikte toparlanma sürecine girmeye çalışan vatandaşın yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.