Borsa'da bu hafta en fazla bu 3 hisse kazandırdı! Borsa çakıldı, onlar tavan yaptı!

Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan hareketlilikte, hem kazandıran hem de kaybettiren hisseler belirlendi. Haftayı yüzde 5,46'lık bir kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi, 7.557,56 puan seviyesine geriledi. Endeks, bu hafta içinde en düşük 7.553,85 ve en yüksek 8.010,47 puan seviyelerini gördü. İşte detaylar...





BORSA İSTANBUL KAZANDIRAN HİSSELER BELİRLENDİ

Düşüş eğilimi, Hizmetler Endeksi'nde yüzde 6,07'lik bir kayıpla 6.839,34 puan, Teknoloji Endeksi'nde yüzde 7,73'lük azalışla 9.595,45 puan, Mali Endeksi'nde yüzde 4,47'lik düşüşle 8.063,93 puan, Sanayi Endeksi'nde ise yüzde 6,67'lik bir azalışla 11.513,23 puan seviyesine ulaştı.





Haftanın en çok prim yapan hisseleri ise şu şekilde sıralandı: Anadolu Efes Biracılık (AEFES) yüzde 15,65'lik artışla öne çıkarken, onu yüzde 12,39'luk primle Coca Cola İçecek (CCOLA) ve yüzde 12,12'lik artışla Europen Endüstri (EUREN) izledi. Bu hisseler, yatırımcılara sağladıkları yüksek primle dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan dalgalanma, yatırımcıları etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı. Haftayı kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi ve endekslerdeki sektörel düşüşler, piyasada oynaklığı artırdı. Öte yandan, Anadolu Efes Biracılık, Coca Cola İçecek ve Europen Endüstri gibi hisselerdeki primler, bazı yatırımcıları olumlu yönde etkiledi. Piyasanın bu dinamikleri, yatırımcıların gelecek haftaki hamlelerini şekillendirecek gibi görünüyor.