Borsa İstanbul'da 22 Nisan 2024 değerlendirmesi: Yükselişle başlayan gün düşüşle tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya pozitif bir başlangıç yaparak yüzde 1,04 yükselişle 9.794,74 puandan açıldı. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde yaşanan dalgalanmalarla birlikte endeks, yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.645,02 puandan günü tamamladı.



ABD'nin Faiz Politikaları ve Teknoloji Şirketlerinin Bilançoları: Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları da yakından takip ediliyor. Bu faktörler, yatırımcıların odağını belirliyor ve piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Yurt İçindeki Gelişmeler: Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yükselişle kapandı ve haftaya olumlu bir seyirle başladı. Ancak, haftanın ilerleyen günlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Teknik Değerlendirme ve Beklentiler: Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar. Öğleden sonra ise yurt dışında ABD ve Euro Bölgesi'nden önemli verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceği belirtiliyor.