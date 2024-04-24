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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kazandı, altın fiyatları geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise yüzde 5,6 azalarak 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 19:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kazandı, altın fiyatları geriledi

BIST 100 endeksi, güne 71,23 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.716,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.667,55, en yüksek 9.766,89 puanı gören endeks, günü yüzde 0,80 değer kazanarak tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 96,49 puan ve yüzde 0,93 kazançla 10.526,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaparken, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Pegasus ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 329 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yaklaşık yüzde 5,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2440, dolar/yen paritesi de 155,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 86,9 dolardan işlem görüyor.

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