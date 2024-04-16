Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü değer kaybıyla tamamladı

Gün Boyunca Düşüş Eğilimi Sürdü

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36'lık bir düşüşle 9.645,01 puandan başladı. Ancak gün boyunca düşüş eğilimi sürdü ve endeks yüzde 1,36'lık bir değer kaybıyla 9.548,09 puandan günü tamamladı.

Sektörler Arasındaki Değişim:

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,05 düşüşle tamamlarken, holding endeksi yüzde 0,48 oranında azalış gösterdi.

Madencilik sektörü yüzde 0,93'lük bir artışla günü tamamlarken, en çok kayıp yaşayan sektör ise yüzde 1,04'lük bir değer kaybıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün İlk Yarısında Gerileme:

Günün ilk yarısında da endeks değer kaybını sürdürdü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,36'lık bir düşüşle 9.548,32 puana indi. Bu düşüşte bankacılık ve holding endekslerindeki azalışların etkisi büyük oldu.

Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybıyla birlikte endeksin günü ekside tamamladığı görüldü. Özellikle bankacılık ve holding endekslerindeki düşüşler, genel endeksin performansını olumsuz etkiledi.