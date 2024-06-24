Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI



Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 3,51 puan düşüşle 10.767,85 puandan kapattı. Güne pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen, endeks gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve kapanışta önceki güne göre yüzde 0,03 azalış gösterdi.

BIST 100 endeksi, güne 20,29 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.791,65 puandan başladı. Ancak gün içindeki volatilite nedeniyle bu kazancını koruyamadı ve günü negatif bir performansla tamamladı. Gün içinde en düşük 10.668,54 ve en yüksek 10.824,21 puanı gören BIST 100 endeksi, yatırımcıların farklı dinamiklere tepkisi ile dalgalı bir seyir izledi.



BIST 100 endeksinin gün içindeki dalgalanmasında, uluslararası piyasalardaki gelişmeler, yurt içi ekonomik veriler ve şirket bilançoları etkili oldu. Özellikle, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki değer kayıpları, endeksin genel performansını olumsuz yönde etkiledi.



MALİ ENDEKS DEĞER KAZANDI, HİZMETLER ENDEKSİ DÜŞTÜ

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Bu farklı sektörlerdeki performanslar, yatırımcıların sektör bazlı tercihlerini yansıttı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 0,25 puan kayıpla 11.749,78 puandan günü tamamladı. Büyük şirketlerin yer aldığı BIST 30 endeksi, genel piyasa eğilimlerini yansıtarak küçük bir düşüş kaydetti.



İŞLEM GÖREN HİSSELERİN PERFORMANSI

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45’i değer kazanırken, 55’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Mia Teknoloji ve Tüpraş yer aldı. Bu hisseler, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yüksek işlem hacimleriyle dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.332 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 azalarak 2 milyon 489 bin liraya geriledi. Altın fiyatlarındaki bu düşüş, global ekonomik gelişmeler ve doların değer kazanması ile ilişkilendirilebilir.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,55, bileşik getirisi ise yüzde 42,27 olarak gerçekleşti. Tahvil ve bono piyasasında getirilerin bu seviyelerde olması, yatırımcıların güvenli liman arayışını ve faiz oranlarının genel seyrini yansıtıyor.

DÖVİZ KURLARI VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,7848 lira, satışta 32,9162 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kurlar ise alışta 32,7580 lira ve satışta 32,8893 lira olarak belirlenmişti. Bu veriler, döviz piyasasındaki hareketliliği ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybını gösteriyor.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2690, dolar/yen paritesi ise 159,70 düzeyinde seyrediyor. Bu pariteler, global döviz piyasasındaki trendleri ve büyük ekonomiler arasındaki güç dengelerini yansıtıyor.



BRENT PETROL FİYATI ARTIŞTA

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 85,1 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu artış, arz-talep dengesi ve jeopolitik gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin günü düşüşle kapatması, yatırımcıların endeksin dalgalı seyrine karşı temkinli duruşunu yansıtıyor. Mali endeksin değer kazanması, finans sektöründeki olumlu beklentilerin bir göstergesi olarak öne çıkarken, hizmetler, sanayi ve teknoloji endekslerindeki kayıplar ise bu sektörlere ilişkin endişeleri artırıyor.