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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü %0,13 değer kaybıyla 10.350,96 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endekslerinde kayıplar yaşanırken, en çok kazandıran sektör bilişim oldu.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 18:53
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü %0,13 Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,13 oranında değer kaybederek 10.350,96 puandan kapattı. Bir önceki kapanışa göre 13,61 puan azalan endekste, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %0,30, holding endeksi ise %1,29 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,35 ile bilişim sektörü olurken, en çok kaybettiren ise %6,30 ile finansal kiralama ve faktöring sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve Fed Beklentileri

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlamaya başladığına dair sinyallerin küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentiler artıyor.

Yarın Takip Edilecek Veriler

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri destek, 10.600 ve 10.800 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

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