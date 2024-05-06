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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafif değer kaybetti, yatırımcılar Fed'in yönlendirmelerini bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafif bir düşüşle günü tamamladı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomide "yumuşak iniş" beklentileri güç kazanırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamaları bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 18:29
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafif değer kaybetti, yatırımcılar Fed'in yönlendirmelerini bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü hafif bir düşüşle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre %0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 103,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi %0,31 değer kaybederken, holding endeksi %0,14 değer kazandı. Sektörler arasında bilişim %1,84 ile en çok kazandıran olurken, spor endeksi %2,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, rekor seviye olan 10.325,68 puandan sonra gelen kar satışlarıyla 10.265-10.270 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomide "yumuşak iniş" beklentileri yeniden güç kazanırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın hafta boyunca yapacağı açıklamaları bekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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