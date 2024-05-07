Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyede kapandı: Günlük piyasa değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günlük işlemler sonucunda 69,41 puanlık artışla rekor seviyede kapandı. İşte, günlük piyasa değerlendirmesi ve önemli ekonomik göstergelerin güncel durumu:



BIST 100 endeksi, güne 15,66 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.282,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.144,74 puanı ve en yüksek 10.375,74 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 10.336,50 puandan tamamlandı.

Mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 121,56 puan ve yüzde 1,09 kazançla 11.254,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaparken, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1847 lira, satışta 32,3137 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 154,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 82,8 dolardan işlem görüyor.