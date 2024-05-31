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Borsa İstanbul'da dalgalı gün: BIST 100 endeksi Mayıs ayını düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ancak gün sonunda yüzde 0,77 düşüşle 10.400,48 puandan kapandı. Günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri detaylarıyla haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 18:51
Borsa İstanbul'da dalgalı gün: BIST 100 endeksi Mayıs ayını düşüşle kapattı

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi, Kapanışta Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36'lık bir yükselişle 10.519,11 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,94 ile turizm oldu.

Günün İlk Yarısında Yükseliş Hakimdi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,46 değer kazandı ve 10.634,06 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 152,76 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 54,8 milyar lira olarak kaydedildi. Bu süreçte bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı. En çok kazandıran sektör yüzde 2,49 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik sektörü oldu.

Günü Düşüşle Kapattı

Ancak borsa, günün ikinci yarısında negatif bir seyir izledi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 düşüşle 10.400,48 puandan tamamladı. Gün boyunca yaşanan dalgalanma yatırımcılar arasında endişe yarattı ve piyasalardaki belirsizlikleri artırdı.

Günün Öne Çıkan Sektörleri

Kazandıran Sektörler:

İletişim: Yüzde 2,49 artış

Bankacılık: Yüzde 2,29 artış

Holding: Yüzde 0,76 artış

Kaybettiren Sektörler:

Turizm: Yüzde 0,94 düşüş

Madencilik: Yüzde 0,13 düşüş

Analistlerin Görüşleri

Analistler, Borsa İstanbul'daki dalgalı seyri küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik verilerdeki dalgalanmalara bağladı. Özellikle, faiz oranlarındaki değişiklikler ve enflasyon verileri piyasaları etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

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