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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeniden yükselişte: Bir haftada 251 bin yeni kişi yatırım yaptı

Önceki haftaki düşüşün ardından Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti ve 8 milyonu aştı. Pay senedi değeri de 12,55 trilyon TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:20
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeniden yükselişte: Bir haftada 251 bin yeni kişi yatırım yaptı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, önceki hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta tekrar artış kaydetti. Yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi.

Ekonomi haberlerine göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamalara göre, pay senedi yatırımcı sayısı geçen haftaya kıyasla 251 bin 805 kişi artarak 8 milyon 291 bin 424'e ulaştı. Pay senedi değerleri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye yükseldi.

Bu veriler, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının ve pay senedi değerlerinin yeniden yükseliş trendine girdiğini gösteriyor.

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