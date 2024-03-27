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Borsa İstanbul düşüşle kapatırken altın yükseldi (27 Mart 2024 özeti)

27 Mart 2024 Çarşamba günü Borsa İstanbul düşüşle kapandı. BIST 100 endeksi günü %0,01 değer kaybederek 8.806,72 puanla tamamladı. Dolar 32,27 TL'ye yükselirken, gram altın ise %0,48 artışla 2.418,27 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:09
Borsa İstanbul düşüşle kapatırken altın yükseldi (27 Mart 2024 özeti)

Borsa İstanbul, 27 Mart 2024 Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, günü yüzde -0.01'lik bir değer kaybıyla 8.806.72 puan seviyesinden kapattı. Aynı gün içerisinde dolar kuru 32.27 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise önceki güne göre yüzde 0.48 oranında artarak 2.418,27 TL seviyesine yükseldi. Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisseler arasında THYAO (8.661.406.273 TL), PETKM (5.140.499.960 TL) ve ISCTR (3.844.244.990 TL) yer aldı.

Borsa'da değeri en çok artan hisseler arasında TETMT, AGROT ve ERSU bulunurken, en çok azalan hisseler ise DERHL, KSTUR ve PEKGY olarak sıralandı. Sektörel bazda teknoloji, madencilik ve inşaat sektörleri yükselirken, spor, orman kağıt basım ve metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

Serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında, dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.21 artışla 32.27 TL'de işlem gördü. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla %0.55 artışla 35.11 TL seviyesinden işlem gördü.

Altın piyasasında ise ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,190 dolardan işlem görürken, Kapalı Çarşı'da gram altın %0,48 artışla 2.418,27 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 3.639,65 TL, satış fiyatı ise 3.719,69 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 14.833,27 liradan işlem gördü.

Diğer piyasalarda ise Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 86.06 dolar seviyesindeydi. Kripto para piyasasında Bitcoin $69.647 işlem görürken, Ethereum $3.539,42 seviyesindeydi.

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