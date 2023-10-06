Borsada birikimlerini kârlı birer yatırıma dönüştürmek istiyor ancak borsanın bilinmezlerle dolu bir denklem olduğunu düşünüyorsan doğru yere geldin! Zira borsa dünyasına girmeden önce onu en doğru şekilde tanıman son derece önemli. O halde borsa nedir ve nasıl işlenir gibi detaylara hep birlikte daha yakından bakalım!

Borsa dünyası seni de içine çekmek üzere! Çünkü halka açık şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir piyasada özgürce dolaşmak ve kârlı yatırımlar gerçekleştirmek için şu andan itibaren bir borsa gurusu olman mümkün. Nasıl mı? Borsa nedir konusunu mercek altına aldığımız bu yazımız sana bu konuda rehberlik etmeye hazır! Borsa nedir bilmek, borsada nasıl işlem yapılır öğrenmek ve bu sektörde atacağın her adımdan emin olmak için hadi, bizimle birlikte bir keşif yolculuğuna çık!

1. Borsa Nedir?

Borsa, kısaca hisse senetlerinin ve çeşitli diğer yatırım araçlarının kurallar dahilinde alım ve satımının gerçekleştirildiği bir pazar olarak tanımlanabilir. Halka arz olan şirketlerin hisse senetlerinin ya da tahvil-bono türünden borçlanma araçlarının ihraç edildiği piyasaları bir araya getiren borsa, hisselerin ikincil piyasada sürekli olarak alınıp satılabildiği bir ortam sunuyor. En geniş anlamıyla hisse senedi benzeri menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı fiziki ya da elektronik her türlü mekân için borsa terimini kullanmak mümkün oluyor.

2. Borsa Türleri Nelerdir?

Günümüzde borsa mevzuatına göre beş farklı borsa türü bulunuyor. Borsa piyasasının amacına ve işleyişine göre farklı çeşitlerden oluşan bu borsa türleri aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Menkul kıymet borsaları: Hisse senetleri gibi değerli evrakların alım satımının yapıldığı platformları ifade ediyor. Bu bağlamda Borsa İstanbul, hisse senetlerinin işlem gördüğü önemli bir menkul kıymetler borsası olarak öne çıkıyor.

Hisse senetleri gibi değerli evrakların alım satımının yapıldığı platformları ifade ediyor. Bu bağlamda Borsa İstanbul, hisse senetlerinin işlem gördüğü önemli bir menkul kıymetler borsası olarak öne çıkıyor. Vadeli işlem ve opsiyon (VİOP) borsaları: Belirli bir tarihte ve belli bir fiyattan bir varlığın alım satımının yapıldığı piyasalar, vadeli işlem ve opsiyon borsaları olarak adlandırılıyor. Bu borsa türü de Borsa İstanbulda işlem görüyor.

Belirli bir tarihte ve belli bir fiyattan bir varlığın alım satımının yapıldığı piyasalar, vadeli işlem ve opsiyon borsaları olarak adlandırılıyor. Bu borsa türü de Borsa İstanbulda işlem görüyor. KOBİ piyasaları : Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fon sağlayabilmeleri için oluşturulan özel borsaları tanımlıyor. KOBİ piyasaları borsa türü, gelişmekte olan KOBİ'lerin paylarını halka arz etmelerini sağlıyor.

: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fon sağlayabilmeleri için oluşturulan özel borsaları tanımlıyor. KOBİ piyasaları borsa türü, gelişmekte olan KOBİ'lerin paylarını halka arz etmelerini sağlıyor. Kıymetli maden borsaları: Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin alım satımının yapıldığı borsa türü olarak karşımıza çıkıyor.

Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin alım satımının yapıldığı borsa türü olarak karşımıza çıkıyor. Emtia borsaları: Tarım ürünleri, enerji ürünleri, metaller, kimyasallar gibi emtiaların alım satımının yapıldığı borsalar emtia borsaları türü olarak isimlendiriyor.

3. Borsada Hisse Senedi Nasıl Seçilir?

Güvenilir isimlere yönel: Hisse senedi seçimi yaparken güvenilir, marka değeri yüksek ve tanınmış şirketlerin hisse senetlerini tercih etmek önemli. Bu sayede gerçekleştireceğin yatırım için risk oranını minimuma indirmen ve sağlam geçmişe sahip şirketlere ortak olman mümkün.

Hisse senedi seçimi yaparken güvenilir, marka değeri yüksek ve tanınmış şirketlerin hisse senetlerini tercih etmek önemli. Bu sayede gerçekleştireceğin yatırım için risk oranını minimuma indirmen ve sağlam geçmişe sahip şirketlere ortak olman mümkün. Sektör araştırması yap: Satın alacağın hissenin bulunduğu sektör hakkında bilgi sahibi olmak, bu süreci çok daha kolay bir şekilde yönetmene yardımcı olabilir. Öyle ki bir sektörü yakından tanımak o sektörde faaliyet gösteren şirketleri daha iyi değerlendirmeye olanak tanıyor.

Satın alacağın hissenin bulunduğu sektör hakkında bilgi sahibi olmak, bu süreci çok daha kolay bir şekilde yönetmene yardımcı olabilir. Öyle ki bir sektörü yakından tanımak o sektörde faaliyet gösteren şirketleri daha iyi değerlendirmeye olanak tanıyor. Şirketi araştır: Hisse senedi seçerken, şirketlerin gelir-gider dengeleri ve mali tablolarını görmek gerekiyor. Şirketin finansal durumu, kâr-zarar dengesi ve nakit akışı gibi faktörler, hissesi satın alınacak şirketi geniş bir perspektiften görmeyi ve şirketin büyüme potansiyeline uygun olup olmadığı konusunda fikir olmayı kolaylaştırıyor.

Hisse senedi seçerken, şirketlerin gelir-gider dengeleri ve mali tablolarını görmek gerekiyor. Şirketin finansal durumu, kâr-zarar dengesi ve nakit akışı gibi faktörler, hissesi satın alınacak şirketi geniş bir perspektiften görmeyi ve şirketin büyüme potansiyeline uygun olup olmadığı konusunda fikir olmayı kolaylaştırıyor. Gündemi takip et: Seçmek istediğin hisse senetlerinin değeriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmen karar aşamasında önemli bir unsur. Şirketin sektördeki trendlere uyum sağlaması ve yeni ürün ya da hizmetler sunuyor olması hisse senedinin performansını etkileyebiliyor.

4. Borsada Nasıl İşlem Yapılır?

Borsada işlem yapmak için öncelikle Borsa İstanbulda işlem gören Midas vb. aracı kurumlardan bir tanesini seçip bir yatırım hesabı oluşturman gerekiyor. Yatırım hesabını oluşturduktan sonra Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören hisse senedi, VİOP, tahvil ve bono gibi yatırım araçlarını portföyüne ekleyerek alım-satım işlemlerini kolayca gerçekleştirmeye başlayabilirsin.

Borsa nedir artık öğrendiğine göre borsada yatırım yapmak için hiç vakit kaybetme! Hemen şimdi bir yatırım hesabı aç ve Borsa İstanbulda en çok işlem gören hisseleri satın al!