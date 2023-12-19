Borsa o tarihte uçuşa geçiyor! İslam Memiş şifreyi verdi: Yatırımcılar parasına para katacak

Yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen İslam Memiş borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü! Tüm detaylar haberimizde.

Borsa o tarihte uçuşa geçiyor! İslam Memiş şifreyi verdi: Yatırımcılar parasına para katacak
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İslam Memiş borsanın yükselişe geçeceği tarihi açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORSANIN YÜKSELİŞE GEÇECEĞİ TARİH

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili yaptığı tahmin ve uyarılarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan borsa düşüşleri yatırımcıların moralini bozsa da İslam Memiş borsanın yükselişe geçeceği tarihle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; '7 bin 700 altında kapanış yaşanırsa 7 bin 500 düşünülebilir. 

islam memiş borsa ile ilgili tahminleri

Tekrar 8 bin ile 9 bin arasında bir borsa endeksi olmasını bekliyorum. Eğer bir sorun yaşanmazsa 8 bin üstünden tamamlanabilir. Ben 8 bin 400 puan kırıldıktan sonra hedefin 9 bin ve yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Borsaya yatırım yapan vatandaşlar korkuya kapılıp satış yaparsa zarar eder. 2024 senesinde 10 bin puan, devamında 15 bin puana kadar hareketlilik olacağını tahmin ediyorum. 9 bin puan kırıldıktan sonra 10-15 bin görülecek ancak biz farklı yatırım araçlarına geçeceğimiz için o ataklar bizi ilgilendirmiyor. Borsada fırsat kolluyorsanız bu hafta alım için iyi bir fırsat olur.' 

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