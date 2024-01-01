Borsada parası olanlar aman dikkat! Özgür Demirtaş'ın bu uyarısını kaçıran ah vah edecek!

Sert düşüşün ardından Özgür Demirtaş borsaya ilişkin yorum yaptı.

Borsa bugün sert bir düşüş yaşadı. Çoğu hisse senedinde düşüşler görülürken, konuya ilişkin ünlü ekonomist Özgür Demirtaş tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Seans bitiminden sonra KY Özgür hocadan hisse senedi hakkında yorum bekliyor" açıklamasına yanıt olarak Özgür Demirtaş, borsada küçük yatırımcıların neler yapmaları gerektiği konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve sürekli olarak yatırımcılara önemli uyarılar yayınlayan Özgür Demirtaş, son paylaşımında yatırımcılara 7 önemli uyarı vererek küçük yatırımcıların yapması gerekenleri anlattı. Demirtaş, öncelikle küçük yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:





BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsada son dönemde yaşanan düşüşe ilişkin uzmanlar, artan faiz oranları ve altın fiyatları nedeniyle insanların faizlere ve altına daha fazla para harcadığını söylüyor. Ayrıca düşüşün diğer nedeni de hisselerin halka arzının ilk gün tavanı aşarak yeni yatırımcıların borsadan para çekmesine neden olması.