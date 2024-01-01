Borsada parası olanlar aman dikkat! Özgür Demirtaş'ın bu uyarısını kaçıran ah vah edecek!

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaparak küçük yatırımcılar için 7 önemli uyarı açıkladı.

Borsada parası olanlar aman dikkat! Özgür Demirtaş'ın bu uyarısını kaçıran ah vah edecek!
Yayın Tarihi:

Sert düşüşün ardından Özgür Demirtaş borsaya ilişkin yorum yaptı.

Borsa bugün sert bir düşüş yaşadı. Çoğu hisse senedinde düşüşler görülürken, konuya ilişkin ünlü ekonomist Özgür Demirtaş tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Seans bitiminden sonra KY Özgür hocadan hisse senedi hakkında yorum bekliyor" açıklamasına yanıt olarak Özgür Demirtaş, borsada küçük yatırımcıların neler yapmaları gerektiği konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve sürekli olarak yatırımcılara önemli uyarılar yayınlayan Özgür Demirtaş, son paylaşımında yatırımcılara 7 önemli uyarı vererek küçük yatırımcıların yapması gerekenleri anlattı. Demirtaş, öncelikle küçük yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Özgür Demirtaş borsa uyarısı

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsada son dönemde yaşanan düşüşe ilişkin uzmanlar, artan faiz oranları ve altın fiyatları nedeniyle insanların faizlere ve altına daha fazla para harcadığını söylüyor. Ayrıca düşüşün diğer nedeni de hisselerin halka arzının ilk gün tavanı aşarak yeni yatırımcıların borsadan para çekmesine neden olması.

Öne Çıkanlar
Birikmiş parası olan bu modellere hücum ediyor! Piyasanın en ucuz otomobili bunlar kaldı! Birikmiş parası olan bu modellere hücum ediyor! Piyasanın en ucuz otomobili bunlar kaldı!
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programının Konuğu Şarkıcı Göknur Kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programının Konuğu Şarkıcı Göknur Kimdir?
Yumurta diyetiyle 1 haftada 5 kiloya veda edin! Diyetisyenlerin bile sır gibi sakladığı mucize diyet Yumurta diyetiyle 1 haftada 5 kiloya veda edin! Diyetisyenlerin bile sır gibi sakladığı mucize diyet
Çok Okunanlar
Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar Kiracıları sevindiren haber geldi! 7000 TL'lik kira yardımı alabilirsiniz: Bu şartlara dikkat Kiracıları sevindiren haber geldi! 7000 TL'lik kira yardımı alabilirsiniz: Bu şartlara dikkat Sıradaki emekli adayları onlar olacak! 4B'liye prim eşitleme müjdesi geliyor Sıradaki emekli adayları onlar olacak! 4B'liye prim eşitleme müjdesi geliyor Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Birikmiş parası olan bu modellere hücum ediyor! Piyasanın en ucuz otomobili bunlar kaldı! Birikmiş parası olan bu modellere hücum ediyor! Piyasanın en ucuz otomobili bunlar kaldı!