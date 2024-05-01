BOTAŞ'tan Mayıs revizesi geldi! Enflasyona inat rahat nefes alma vakti geldi

Ekonomik krizin gölgesinde vatandaşları adeta ezmeye başlayan zam haberleri arasında en çok takip edilen konular elektrik ve doğalgaz fatura zamları olarak bilinirken, BOTAŞ'tan gelen son dakika açıklaması yürekleri serinletti. Tam da bedava doğalgaz uygulamasının son bulduğu bu ay itibari ile bir de doğalgaza olası zam yapılacağı iddiaları doğalgaz kullanıcısını kara kara düşündürürken, BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı fiyatlarının stabil devam edeceği belirtildi.

MAYIS DOĞALGAZ ZAMMI

Son senelerde artan enerji maliyetleri ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar göz önüne alındığında Mayıs ayı itibari ile doğalgaza zam yapılacağı konusunu gündeme çıkarırken, BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı duyuruldu . Gerek konut gerekse de işyerlerinde kullanılan doğalgaz Nisan ayı tarifesi olarak stabil tutarda seyredecek.





BOTAŞ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Son zamanlarda gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlara gelen zamlar akabinde doğalgaza herhangi bir zam yapılmaması, bireyin bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacak.

Mayıs ayı doğalgaz tarifesi ile alakalı açıklama yapan BOTAŞ açıklamada ülkenin ekonomik durumunun zamlar konusunda etkin olduğunu belirtirken, piyasa koşulları, maliyet kalemleri gibi unsurların da fiyat belirlemede etkin rol oynadığı bilgisini kamuoyuna sundu. Ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı da belirtildi. BOTAŞ'ın son dakika açıklaması, zor bir dönemden geçen vatandaşlara umut ışığı oldu.