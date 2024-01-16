Bu detayı bilenler 33 bin TL ödeme alıyor! Süreyi kaçıran hakkını kaybedecek

2024 yılında gelir vergisi istisnasının 33 bin TL olarak belirlendiği ancak belirli şartları sağlayan vatandaşların bu miktarı ödeme zorunluluğu olmadığı bildirildi. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle ev sahiplerine yönelik emlak vergisi ve kira geliri konularında düzenlemelerin olduğu vurgulandı. Belirli şartları karşılayan vatandaşlar, gelir vergisi ödemek zorunda olmadıkları için 33 bin TL'yi ödeme yapmıyorlar. Ancak detayları bilmeyenler, boşuna ödeme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. İşte detaylar...





33 BİN TL GELİR VERGİSİNİN ÖDEME ZORUNLULUĞU VAR MI?

Emlak vergisi konusunda 2024 yılında getirilen düzenlemeler de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Ev sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi ve kira geliriyle ilgili ayrıntılı bilgiler sunuldu. Kira vergileri konusunda da detaylı bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Gelir vergisi muafiyeti konusunda belirli şartların bulunduğu ve bu şartları sağlayan kişilerin 33 bin TL'yi ödeme yükümlülüğü olmadığı ifade edildi.





E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapma konusuna da değinilen açıklamada, Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi'nin detaylı açıklamalarının bulunduğu belirtildi. Bu açıklamaların detaylı bir şekilde incelenmesinin, vatandaşların gereksiz ödemelerden kaçınmaları adına önemli olduğu vurgulandı. Dolayısıyla, 2024 yılında yapılan gelir vergisi düzenlemeleri ve emlak vergisi konularında detaylı bilgi sahibi olmanın, vatandaşların mali yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağı ifade edildi.

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, 2024 emlak vergisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yılın değerlendirmesinden sonra 2024 emlak vergisinin 33 bin TL olarak belirlendiğini ifade eden Selvi, gayrimenkulün Türkiye'deki önemli yatırım araçlarından biri olduğunu vurguladı. Yıllık beyanname verme zorunluluğunun 33 bin TL'nin üzerine çıktığını belirten Uzman, ev sahiplerinin kiracılarından yılda 33 bin TL'nin üzerinde kira alıyorsa vergi ödemeleri gerektiğini dile getirdi.

Emlak vergisinden muaf olan kişiler arasında şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar ve ev hanımları bulunuyor. Bu kişilerin emlak vergisi ödeme zorunluluğu olmadığı gibi beyanname de vermeleri gerekmiyor.

Olcay Selvi, gelecek yılın sonlarına doğru hayata geçirilecek olan düzenleme ile kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu değişikliğin, ev sahiplerinin ve kiracıların işlemlerini daha şeffaf ve düzenli hale getireceğini belirten Uzman, kira kontratlarının artık yabancı para birimleriyle yapılamayacağını, sadece Türk Lirası'nın geçerli olacağını ifade etti. Bu sayede ev sahiplerinin keyfi uygulamalarına engel olunacağını söyledi.

Selvi, %25 kira zammı sınırının Temmuz ayında kaldırılacağını belirtti. Mehmet Şimşek'in enflasyon oranlarına dair açıklamalarıyla birlikte, Temmuz ayından itibaren enflasyonun normale döneceğini öngördü. Bu durumun, kira zammı sınırlarının kalkmasını beraberinde getireceğini ifade eden Olcay Selvi, bu değişikliğin konut piyasasını etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.