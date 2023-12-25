Bu detayı bilmeyenler altını pahalıya alıyor! Ucuz altının küçük bir sırrı var!

Yılın son günlerinde yastık altında parası olanların tek telaşı paralarını altına yatırmak oluyor. Bu sebeple birçok vatandaş ya kuyumcuya ya da bankalara koşuyorlar. Ama uzman isimlerin bu konuda vatandaşı tedbirli olmaları için uyarıyorlar. Detaylar haberimizde...







ALTIN ALACAKLAR DİKKAT GALEYANA GELMEYİN! BİLMEYEN DAHA PAHALIYA ALIYOR: UZMANLAR UCUZ ALTIN ALMA FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Halkın güvenli liman olarak gördüğü altının alım satımında bankalar ile kuyumcular arasında büyük farklar bulunuyor. Bu farkı bilmiyorsanız, çok fazla para ödersiniz. Yatırımcı uyarısı: Uzmanlar altını ucuza almanın formülünü açıkladı. İşte altın alırken heyecanlanmamak için bilmeniz gerekenler.

Son dönemde altının fiyatı arttıkça yatırımcıların serveti de arttı. ABD Merkez Bankası'nın yeni yılda faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler de altın fiyatlarını yukarı çekiyor.

Gram altın, Ocak 2023'ten bu yana yatırımcılara %75 oranında getiri sağlıyor. Gram altının 2024 yılında da benzer şekilde güçlü olması bekleniyor.

BANKA VE KUYUMCUDAKİ ALIŞ-SATIŞ MARJINDA BÜYÜK FARK

Altın ithalat kotaları ve yasaklarının getirilmesinin ardından altının fiyatı değişti. Kapalıçarşı'da ucuza satılan altın, artık bankalarda da ucuza satılıyor. Ancak bankada ucuz görünse bile alış ve satış marjlarındaki farklılıktan dolayı kar elde etmek için uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, Kapalıçarşı'da alım satım marjının 4-5 TL olduğunu, bankalarda ise bu fiyatın 60-70 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.

KUYUMCUDA ZARARI DÜŞÜRME İMKANI VAR

Dün bankada altının alış fiyatı 1.870 TL, satış fiyatı ise 1.930 TL oldu. Bankada alış-satış farkı 60TL oldu. Yani banka aracılığıyla 1 kilo altını almak için 1,93 milyon TL ödeyen kişi, satmak istediğinde 1,87 milyon TL alacak. Kısa vadeli işlemlerde zarar 60.000TL'dir.

Kapalıçarşı'da altının alışı 1960 TL, satışı ise 1964 TL'ye mal oldu. Kapalıçarşı marjı 4 TL yani 1 kg altın alırken ödenen tutar 1.000.964.000 TL, satıldığında alınan tutar ise 1.000.960.000 TL oluyor. Bu durumda kişinin kaybı sadece 4.000 TL olur. Bu kaybı daha da azaltmanıza olanak tanıyan bir müzakere fırsatı da var.

KUYUMCUDAN ALINAN ALTINLA KAZANÇ SAĞLANACAKTIR

Altın ve finans piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının bankalardan değil kuyumculardan alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuyumcular fiziki olarak altını sunarken bankalar fiziki altın vermiyorlar. Kaydi olarak bu altın uluslararası piyasa değeri olarak bankalarda ilan ediliyor. Binde 2 vergisi var, üzerine bir de her bankanın kendine göre komisyonu ekleniyor. Kapalıçarşı’da altın milyemine göre değerlendiriliyor. 995 milyem ve 999.9 milyeme göre Kapalıçarşı fiyatları değişiyor.

Aradaki farkın nedeni algı yönetiminden kaynaklanıyor. Vatandaş ekrana baktığı zaman düşük, çarşıya geldiğinde onun öyle olmadığını görüyor. Çarşı fiyatından alınan ve satılan altından vatandaş kazançlı çıkacaktır. Bankadan alınan ya da satılan altında ise vatandaş zarar edebilir."

BANKADA ZARAR KAPALIÇARŞIDA KAR EDİLİYOR

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş de bankaların satın aldığı altının zarara yol açtığını belirterek, "Altın neden alınır, elinize 100 bin lira geçti, hemen tasarruf planlıyorsunuz, 1 yıl duracak diyorsunuz. Bankadan daha uygun aldınız, 5 gün sonra bir ihtiyacınız oldu, hastalandınız, karşınıza bir fırsat çıktı, satmak istediğinizde bankadan aldıysanız zarar edersiniz, ancak Kapalıçarşı fiyatından aldıysanız makas 4-5 lira olacağı için zararınız minimize olmuş olur, kâra da geçmiş olabilirsiniz. Kur korumalı mevduattan dönüşler başladığında parasını altına çevirecek olan kişilere ucuz fiyattan altın verilsin diye bankalar altın alış fiyatlarını düşük tutuyor. Böylece banka 1 gram altın için 1950-1960 lira ödeyeceği yerde 1870 lira ödüyor. Makasın açılmasının sebeplerinden biri de bu oldu." ifadelerini kullandı.

FİZİKİ ALTIN ALIP SAKLAMAK EN İYİSİ

Bankaların altını yüksek fiyattan satıp korumak amacıyla düşük fiyattan aldıklarını söyleyen kuyumcu Avni Mutioğlu, "Altın ithalatı yasak olduğundan vergilendirme var. Kilo başına 2000 dolara yakın vergilendirme oluyor. Altının gramı 1960 lira, olması gereken karşılığı 1894 lira seviyesinde. Banka her zaman yüksekten satar, düşükten alır.

Bankanın yüksekten satıp düşükten almasının sebebi altınınızı koruyor olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca banka fiziki olarak altın vermediği için parayı da değerlendiriyor. Altını fiziki alıp saklamak en doğru hamle olacaktır. Saklayacak yeriniz yoksa bankadan kasa kiralayın. 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren yükselişler olabilir ve gram altın 2600 lira seviyelerine yükselebilir." ifadelerini kullandı.