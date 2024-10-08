Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Bankalar Ekim ayı ile alakalı emekliye sevindirici kampanya açıklamalarını sunmaya devam ediyor. Emekliye özel olarak sağlanan karşılıksız ödemeler, emeklinin nakit ihtiyacı çektiği şu günlerde ilaç gibi gelebiliyor. Bu kapsamda en dikkat çeken ödemeler ise emekli promosyonları olarak biliniyor. Emekli promosyonu banka banka değişkenlik gösterirken, artı ek kampanyalar ile birlikte ödeme tutarı artabiliyor. Garanti Bankası emekli promosyonu tutarı ile dikkatleri üzerine çekip, artı kampanyaları ile birlikte emeklinin maaş almak için tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor.

MAAŞINI TAŞIYANA EK DESTEK

Bankalar emekli promosyonu tutarını her ay güncellemeye devam ediyor. Ay başında promosyon tutarları ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ederken, Garanti Bankası emekli promosyonu Ekim ayı kampanyası da dikkatleri üzerine toplamayı başarmış bulunuyor. Garanti BBVA, bu Ekim ayında önemli bir promosyon kampanyasına imza atıyor. 1 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile emekli maaşlarını Garanti BBVA’dan alan müşteriler, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon avantajını yakalarken, bu kapsamda maaş aralığına göre ödemeler 6.250 TL işle 15.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ekim ayında GAranti Bankası Emekli promosyonu kampanyası ile dikkatleri üzerine toplarken, Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL aralığında olanlar 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlar 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzerinde maaş alan emekliler ise 15.000 TL tutarında promosyon ödemesi alcak.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ KAMPANYALARI

Maaşını bankaya taşıyan emekliye özel olarak banka tarafından bire çok imkan sunuluyor. Emekli maaşları için açılan Vadesiz TL hesabı üzerinden, Garanti BBVA Mobil ve İnternet bankacılığı aracılığıyla yapılan havale işlemleri ile hafta içi saat 16.00’ya kadar gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde herhangi bir kesinti yapılmıyor. Garanti Bankası emekli promosyonu ödemeleri, başvuru akabinde işlemlerin tamamlanması durumunda ilk maaş ile birlikte hesaplara yatıyor. Bu kapsamda 10.000 TL ve üzeri maaş aklan emekli, maaşı kadar promosyon ödemesi alıyor.