Bu hafta rekor kıracağını bilen İslam Memiş'ten altını olanlara tüyo: Dikkat çeken tarihi açıklayıp yeni fiyatı açıkladı

Altın piyasaları, yeni haftanın başlamasıyla birlikte farklı dinamikler sergilemeye devam ediyor. Bu haftanın kritik eşikleri ve geleceğe dair tahminler, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Özellikle Altın ve Para Piyasaları Danışmanı İslam Memiş'in son değerlendirmeleri, yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, bu hafta altın fiyatlarında neler yaşanabilir? Gram altın ve ons fiyatları hangi seviyelerde işlem görecek? İşte detaylar...

ALTIN PİYASALARINDA YENİ BİR HAFTA: FİYATLAR NE YÖNDE?

Altın piyasaları, haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın, kritik 2.500 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Bu seviye, altın yatırımcıları için önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Şu anda 2.502 dolar civarında seyreden ons altın, haftanın geri kalanında bu kritik seviyeyi koruyabilecek mi?

İSLAM MEMİŞ’TEN İKİ FARKLI SENARYO

Geçtiğimiz hafta altın piyasaları kapandıktan sonra İslam Memiş, altın fiyatlarına dair iki önemli senaryo ortaya koydu. İlk senaryoya göre, İran’ın İsrail’e olası bir misilleme yapma ihtimali, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilirdi. Ancak bu senaryo gerçekleşmeyince, altın piyasaları düşüş eğilimine girdi.

Memiş'in ikinci senaryosuna göre, ons altın fiyatlarının 2.470 dolar ile 2.517 dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Özellikle 2.480 dolar seviyesi, bu hafta için kritik bir kırılma noktası olabilir. Eğer piyasalarda kar realizasyonları başlarsa, ons altın fiyatının 2.500 doların altına gerilemesi muhtemel.

GRAM ALTINDA BEKLENEN SEVİYELER NELER?

Gram altın fiyatları da ons altın fiyatlarına paralel olarak bu hafta dalgalı bir seyir izleyebilir. İslam Memiş'in tahminlerine göre, gram altın fiyatları 2.740 TL ile 2.810 TL arasında değişiklik gösterebilir. Şu anda 2.750 TL seviyesini aşmış olan gram altın, 2.752 TL civarında işlem görüyor. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, gram altının hafta boyunca bu aralıkta hareket etmesi bekleniyor.

UZUN VADEDE ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın yatırımcıları için yıl sonu tahminleri de büyük önem taşıyor. İslam Memiş, yıl sonu için gram altın fiyatlarının 3.000 TL ile 3.500 TL arasında değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. Ancak, şimdilik bu tahminlerde bir revizyon yapılmasına gerek duyulmadığını ifade ediyor. Altın piyasalarında yaşanabilecek olası gelişmeler, bu tahminlerin revize edilmesine neden olabilir.

ANLIK ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDİYOR?

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebilir. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın (TL/GR): 2.749,35 - 2.749,76 (%0,21)

2.749,35 - 2.749,76 (%0,21) 22 Ayar Bilezik: 2.524,63 - 2.544,72 (%0,92)

2.524,63 - 2.544,72 (%0,92) Altın (ONS): 2.524,03 - 2.524,40 (%0,80)

2.524,03 - 2.524,40 (%0,80) Altın (USD/kg): 80.844,00 - 80.856,00 (%0,92)

80.844,00 - 80.856,00 (%0,92) Altın (Euro/kg): 89.698,00 - 89.712,00 (%0,92)

89.698,00 - 89.712,00 (%0,92) Cumhuriyet Altını: 18.011,00 - 18.141,00 (%0,86)

18.011,00 - 18.141,00 (%0,86) Yarım Altın: 9.025,00 - 9.104,00 (%0,92)

9.025,00 - 9.104,00 (%0,92) Çeyrek Altın: 4.499,00 - 4.556,00 (%0,91)

4.499,00 - 4.556,00 (%0,91) Reşat Altını: 18.043,47 - 18.173,95 (%1,04)

18.043,47 - 18.173,95 (%1,04) Kulplu Reşat Altını: 18.045,69 - 18.176,20 (%1,06)

18.045,69 - 18.176,20 (%1,06) 22 Ayar Altın TL/Gr: 2.525,04 - 2.661,06 (%0,92)

2.525,04 - 2.661,06 (%0,92) 18 Ayar Altın TL/Gr: 2.007,03 - 2.007,32 (%0,21)

2.007,03 - 2.007,32 (%0,21) 14 Ayar Altın TL/Gr: 1.495,27 - 1.940,66 (%0,87)

1.495,27 - 1.940,66 (%0,87) Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 44.361,10 - 45.067,45 (%1,14)

Bu fiyatlar, anlık piyasa hareketlerine göre değişebilir ve yatırım kararlarınızı vermeden önce güncel verileri takip etmeniz önemlidir. Unutmayın, burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

ALTIN PİYASALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Altın piyasalarında bu hafta yaşanabilecek gelişmeler, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. İslam Memiş'in tahminleri doğrultusunda, ons altın fiyatları 2.470 dolar ile 2.517 dolar arasında dalgalanabilirken, gram altın fiyatlarının da 2.740 TL ile 2.810 TL arasında seyretmesi bekleniyor. Piyasa koşullarını yakından takip etmek ve doğru zamanda doğru hamleleri yapmak, altın yatırımlarınızı yönetmede kritik rol oynayacaktır.