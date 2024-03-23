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Bu iki bankanın kartı olan sürücü yaşadı! 180 TL ve 150 TL bedava yakıt verilecek

Hafta içinde yapılan akaryakıt zamları akabinde geçtiğimiz gece yapılan indirim vatandaşın depolarının dolmasını sağlayamaz iken, vatandaş akaryakıt konusundaki alternatifleri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:57
Bu iki bankanın kartı olan sürücü yaşadı! 180 TL ve 150 TL bedava yakıt verilecek

Son aylarda mazot, benzin ve LPG zamlarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Geçtiğimiz seneden bu yana yüzde yüzden fazla zamlanan akaryakıt fiyatlarının ardında Dolar kurunun artışı ve brent petrol fiyatların artışının olduğu biliniyor. Öte yandan vergilerin de artışının sebep verdiği bu artışlar karşısında vatandaş gün gün güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmadan yola çıkmıyor. Hafta içinde yapılan akaryakıt zamları akabinde geçtiğimiz gece yapılan indirim vatandaşın depolarının dolmasını sağlayamaz iken, vatandaş akaryakıt konusundaki alternatifleri değerlendiriyor.

Özellikle de toplu taşıma araçlarının kullanımı artmış iken aracı ile yola çıkmaktan başka imkanı olmayan vatandaş akaryakıt şirketleri tarafından düzenlenen ve bankalar ile yapılan anlaşmaları yakından takip ediyor. Bir çok banka akaryakıt alımlarına geri ödeme imkanı tanımlarken, avantajlı olan bu kampanyalara katılımın bir hayli fazla olduğu biliniyor.

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İLK KAMPANYA ING BANK'TAN

Benzin, motorin, LPG alımına ilişkin bir kampanya da geçtiğimiz gün ING Bank tarafından duyuruldu. Ay sonuna kadar devam edecek kampanyalar kapsamında, akaryakıt alımı alan ING Bank'lıya 180 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sunulacak.

16 Şubat – 31 Mart 2024 tarihleri arasında ING Bank kredi kartı ile akaryakıt alımı sağlayan vatandaş geri ödeme alacak. Bu tutar belirli koşulların tamamlanması durumunda 180 TL'ye kadar ulaşacak. Söz konusu anlaşmanın OPET akaryakıt istasyonlarından yapılması gerekliliği de yer alıyor

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BİR YAKIT KAMPANYASI DA İŞ BANKASI'NDAN

İŞ Bankası tarafından ING Bank ile eş zamanlı olarak başlatılan kampanya da M-Oil istasyonlarından yapılacak olan alışverişe 150 TL geri iade fırsatı açıklanmış bulunurken, banka müşterisinin 31 Mart'a kadar harcamalarını tamamlaması gerekiyor. Müşterinin tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine 150 TL bedava akaryakıt imkanı sağlanacak

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