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Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

TEB tarafından düzenlenen Ramazan kampanyası dikkatleri üzerine topluyor. Sunulan kampanyada piyasaya göre düşük faiz imkanı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:39
Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

TCMB aldığı faiz kararları acil nakit ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ay ay açıklanan politika faizlerinin özellikle de yaz ayından beri yükseliş eğiliminde olması kredi faizlerini adeta arşa çıkarmakta iken ödemesi olan, nakit ihtiyacı olan ya da kredi düzenlemesi yapacak olan vatandaş için büyük bir yük oluşturmakta. Ancak bu yükselişlerin yanı sıra bankalardan zaman zaman atak gelmeye devam ediyor. Bu ataklar kampanyalar olarak müşterilere sunulurken, özellikle de yeni müşteriyi gözüne kestiren bankalar, cezbedecek tarihi fırsatları sunabiliyor. Bir çok bankanın düşük tutarlı faizsiz kredi ödemeli, nakit avans olarak kredi kartı limitinin yettiğince sağlanıyor. Ancak sağlanan bu kredinin tutarı az gelen vatandaş, en düşük faiz veren banka araştırmasını sürdürüyor.

TEB tarafından düzenlenen Ramazan kampanyası dikkatleri üzerine topluyor. Sunulan kampanyada piyasaya göre düşük faiz imkanı sağlanıyor. Son artış akabinde krediler neredeyse yüzde 6 akdi faize ulaşmış bulunmaktayken, TEB Ramazan kredisi piyasanın yarısı oranlı kredi kampanyasını açıklamış bulunuyor.

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TEB tarafından yeni müşterilerine sunulan kampanyada cazip oranlarla ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. TEB hoş geldin Ramazan faizli ihtiyaç kredisi kapsamında istenilen tutara yüzde 3, 99'dan başlayan oranları ile sunuluyor. Banka tarafından düzenlenen kampanya sadece yeni müşterileri ilgilendirirken, kampanyadan faydalanmak için ilk defa TEB müşterisi olmak gerekiyor. Öte yandan banka kampanyasında 3 aya kadar erteleme imkanı da dikkat çekiyor. Erteleme Kredi aylığının ilk taksiti erteleme faizi ödemesi olarak açıklanmış bulunuyor.

TEB HOŞGELDİN KREDİSİ

24 aya kadar vadede 3,99 faiz oranı sunan kredi kampanyasında Total vade 36 ay olarak açıklanmış bulunuyor. 3 aya kadar erteleme imkanını da belirten banka, sigortalı veya sigortasız seçenekleri ile kredi kullanımını sağlarken Kredi tutarının %5'i tahsis ücreti olarak kesiliyor.

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Aylık 3,99'dan başlayan faiz oranının yıllık hesaplamasını sunan banka sigortalı krediler için %84, sigortasız krediler için ise %147 olan açıklamış bulunuyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinde sigortalı olarak 10.000 TL tutar ve sigortasız olarak 10.000 TL tutar açıklaması ve aylık ödeme miktarları yer alıyor. Bu kapsamda 10.000 TL 24 ay Kredi vadesi ile 3,99 oranından sunulacak olan sigortalı Kredinin aylık taksit tutarı 738 TL olarak açıklanırken, aynı karede sigortasız olarak %5,99 faiz oranı ile yeni müşterilere sağlanıyor. Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaş bankanın resmi internet sitesinden, mobil uygulamasından ya da en yakın banka şubesinden yeni müşteri olması gerekiyor. Krediden faydalanmak isteyen bireyin findeks notunun da yeterli olmak zorunluluğu bulunuyor.

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