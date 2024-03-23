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Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

Elektrik, doğalgaz, telefon, su faturalarının cepleri yakmaya devam ettiği şu günlerde vatandaş tasarruf adına adımlar atarken, diğer taraftan da kendisine sunulan avantajları değerlendirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 21:03
Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

Elektrik, doğalgaz, telefon, su faturalarının cepleri yakmaya devam ettiği şu günlerde vatandaş tasarruf adına adımlar atarken, diğer taraftan da kendisine sunulan avantajları değerlendirmek istiyor. Fatura ödemesi yapan her bireyi yakından ilgilendiren bu avantajlar bankalar tarafından sağlanıyor. Ay ay kampanya güncellemesi sunan kimi banka, fatura talimatı başına geri iade fırsatı sunarken, bu durumda vatandaşa fatura desteği olarak yansıyor.

Qnb Finansbank tarafından düzenlenen Mart ayı kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Mart ayı süresince bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olunması durumunda ve otomatik fatura talimatı verilmesi ile birlikte müthiş bir fırsat sunulduğu banka tarafından açıklanmış bulunuyor. Finansbank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında her yeni otomatik fatura talimatı için 250 TL toplamda ise 750 TL'ye varan geri iade imkanından faydalana bilinecek. 

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Yukarıda bahsi geçen tarihler arasında mobil ile uzaktan müşteri olma işlemlerini tamamlayan birey yine aynı tarih aralıklarından gerek kredi kartı gerekse de vadesiz hesapları üzerinden yeni otomatik fatura talimatı vermesi durumunda kampanyadaki geri iade fırsatından faydalanabilecek

FİNANSBANK FATURA TALİMATINA ÖDEME

Kampanya katılmak çok kolay. Bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olarak kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Sonrasında kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinde verilecek 3 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 750 TL para puan iadesi sağlanacak.

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Ancak bankanın geri ödeme yapması için bazı şartları mevcut. Belirtilen şartlardan ilki iptal edilen ve yeniden verirler talimatlardan ödül kazanılamayacağı olarak belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan ödüle hak kazanmak için ilk fatura talimatındaki ödemenin 30 Nisan'a kadar sağlanması gerekiyor. 30 Eylül'e kadar otomatik talimatların açık olma zorunluluğu mevcut iken iptal edilme durumunda verilen ödüller anında geri alınıyor.

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Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

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