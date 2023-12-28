Bu sefer indirim marketlerden değil Gratis'ten geldi! Finish bulaşık makinesi deterjanı 99 TL’ye düştü

Market indirimlerinin yanı sıra Gratis, Watsonsi Rossmann gibi markalarda yeni yıla girmeden önce indirim kampanyalarına imza atıyor. Gratis yeni bir indirim kampanyasını imza atarak, 200 TL’lik Finish marka bulaşık makinesi deterjanını 99,50 TL’ye düşürdü. İşte Gratis indirimli fiyatlar...

Bu sefer indirim marketlerden değil Gratis'ten geldi! Finish bulaşık makinesi deterjanı 99 TL’ye düştü
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Market indirimleri peş peşe duyurulmaya devam edilirken, yeni yıla girmeden önce bir çok kozmetik markası da pes peşe indirim kampanyalarına imza atmaya devam ediyor. Kozmetik markası deyince akla ilk gelen markalardan birisi olan Gratis, Gratis karta özel olarak 200 TL'lik bulaşık makinesi deterjanını 99,50 TL’ye kadar düşürdü. Vatandaşlar bulaşık makinesi deterjanı stoklamak ya da indirimli şekilde satın almak istiyorlarsa, muhakkak Gratis kartları ile en yakın Gratis şubelerine uğramalı.GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU

GRATİS KARTA ÖZEL 99,50 TL’YE DÜŞTÜ

Gratis karta özel olarak sunulan bu kampanya doğrultusunda Finish Quantum Ultimate 22 kapsül bulaşık makinesi deterjanı tableti 200 TL’den 99,50 TL’ye kadar düşecek. 1 Aralık 2023’te başlatılmış olan kampanya yeni yeni yılın ilk gününe yani 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde de kendilerine en yakın Gratis şubesine uğrayarak, Gratis kartları ile indirimli Finish Quantum'un bulaşık makinesi deterjan tabletini satın alabilecek.

GRATİS KARTA ÖZEL 99,50 TL’YE DÜŞTÜ

GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU 

Gratis 1 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunu duyurarak, bir çok vatandaşın yüzlerini güldürdü. Bulaşık makinesi deterjan tabletinin yanı sıra başka bir çok üründe de indirim kampanyasına imza atan Gratis, yeni yılın ilk gününde vatandaşlara indirimli şekilde bir çok ürünün satışını gerçekleştirecek. Kimi üründe ise Gratis karta özel %50’ye varan indirimler söz konusu.

Duş jelleri 260 TL’den 79 TL’ye, yoğun nemlendirici vücut bakım kremi 230 TL’den 99 TL’ye, saç fırçası 165 TL’den 115,50 TL’ye, kuru şampuan 288 TL’den 99 TL’ye, doğal alkolsüz kadın deodorant 79 TL’den 39 TL’ye, diş fırça çeşitleri 74 TL’den 44 50 TL’ye, diş macunu 190 TL’den 59 TL’ye, Sleepy easy 100'lü temizlik mendili 149,50 TL’den 74,50 TL’ye, Elidor şampuan 325 ml 99 TL’den 39 TL’ye kadar düşecek. Bu ürünlerin yanı sıra işte herkesin büyük bir merakla beklediği Gratis 1 Aralık 1 Ocak katalogu...

GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU

GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU

GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU

GRATİS 1 ARALIK - 1 OCAK KATALOGU

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