Bunu yapan emekli iki promosyon birden alacak! 17 bin TL'ye kadar cüzdanlar dolacak

Son dönemdeki gelişmeler ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı duyuru sonrası tüm dikkatler devlet bankalarının üzerine yoğunlaşmıştı. Beklenen haber nihayet geldi ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kurumlar, emekli vatandaşların promosyon ödemeleri ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre, aylık geliri 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında değişen emeklilere 8.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde gelire sahip olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.





EMEKLİLERE ÇİFT PROMOSYON İMKANI

SGK Danışmanı Emin Yılmaz, emeklilik promosyonlarıyla ilgili güncellemeler hakkında konuştu ve mevcut sözleşmeleri olan emeklilerin, yeni promosyon oranlarından yararlanmak için banka şubelerine başvurmalarının önemini vurguladı. Yılmaz, “Güncelleme ile ilgili eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa mutlaka şubeye gitmenizi ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ATM, SMS, telefon ve e-Devlet vasıtası ile de promosyon sözleşmesinin yapılabildiğini belirtmek isterim,” dedi. Emekli maaşınıza göre değişen promosyon miktarlarına değinen Yılmaz, SGK’nın son duyurusunda belirtildiği üzere, dul ve yetim aylığı alan emekliler için promosyon ödemelerinin 5.000 TL’den başlayıp, 12.000 TL’ye kadar çıkabileceğini ve çift maaş alanların da çift promosyon alabileceklerini ifade etti.

SGK’nın son duyurusuna göre, ölüm ve yetim aylığı almakta olan 3,3 milyon vatandaşa, promosyon olarak 5 bin TL verileceği bildirildi. Çift emekli maaşı alanlar içinse, promosyon miktarı 12 bin TL ve 5 bin TL’nin toplamı olan 17 bin TL’ye ulaşacak. Emekliler, bu çift promosyon avantajından yararlanabilmek için ilgili bankalara başvuruda bulunabilecekler.