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Bunu yapan emeklinin promosyonu 20.000 TL’yi geçecek! Temmuz’da zam alan emekliye müjde geldi

Emekli maaşları ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken emekli refahını arttırmak adına kendisine sunulan fırsatları da yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:03
Bunu yapan emeklinin promosyonu 20.000 TL’yi geçecek! Temmuz’da zam alan emekliye müjde geldi

Emekli maaşları ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken emekli refahını arttırmak adına kendisine sunulan fırsatları da yakından takip ediyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar dikkat çekiyor. Geri iadesiz olarak sunulan ödeme kampanyalarına dahil olmak isteyen emeklinin karşısına ilk çıkan emekli promosyonları olurken, promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.  

En son Mart ayında Erdoğan tarafından yapılan açıklama le birlikte promosyonlarda ekstra artışa imzalar atılırken, yeni tutarlar 18.000 TL’ye kadar yükselmişti. Bankalar emekli müşteri kapmak adına bir çok kampanya ile birlikte ek ödeme de sağlayabiliyor. Ay ay revize edilen emekli promosyonu gelişmeleri emeklinin Temmuz zammı akabinde bir başka merakla araştırılıyor.  

Bunu yapan emeklinin promosyonu 20.000 TL’yi geçecek! Temmuz’da zam alan emekliye müjde geldi

MAAŞI ARTAN EMEKLİ DİKKAT

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler ile memurlar Temmuz ayında ara zammı tabi tutuldu. SSK bağ-kur emeklileri için temmuz zammı %24,73 oranındaki enflasyon artışı ile kalırken memurlar ve memur emeklilerinde ise oran %19,31 olarak açıklandı. Mecliste süre gelen düzenlemeler ile birlikte ₺10.000 olan en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL'ye yükseltildi. Maaş artışları akabinde promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken ağustos ayı kampanyalarında en yüksek promosyon tutarı 20.000 liranın üzerine çıktı. Emekli maaş aralıklarında değişiklik geçtiğimiz dönemde emekli promosyonu alan emeklinin maaş artışı ile birlikte bir üst maaş aralığına yükselme fırsatı doğarken 10.000 lira aldı 10.000 ile 15.000 TL arası ve 15.000 TL ile 20.000 TL arası olacak şekilde maaş dilimlerine göre yeni promosyon hakkına emekli sahip oldu. 

Bunu yapan emeklinin promosyonu 20.000 TL’yi geçecek! Temmuz’da zam alan emekliye müjde geldi

PROMOSYON ALINAN BANKA DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Emekliye sunulan taban promosyon tutarı ise 6000 TL civarında seyrederken Özellikle de özel bankalar kampanyaları dahilinde 20.000 TL'ye Varan ödemeler yapmaya başladı. Zam öncesinde Emekli promosyonu alan emekliye uzmanlaş uyarılarda bulunarak promosyon tutarını arttırmak isteyen emekli için yeni kampanyalara dahil olunması gerekliliği bildirildi. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte 3 yıllık alınan promosyonun kalan süresinin iade edilmesi sonrasında sözleşmenin bitirileceği de yeni bankaya başvurulması durumunda ise yeni maaş aralığına göre promosyon ödemesi alınabileceği belirtildi. Bu sayede Yeni emekli promosyonunun alınması ile birlikte promosyon kampanyaları kapsamında ek ödeme alınabilecek 


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