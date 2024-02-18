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Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

Şubat ayında sabit mevduat faiz oranlarının yüzde 47'e kadar yükseldiği görüldü. 300.000 TL'nin sabit mevduat faizde 92 günlük getirisi ise 33.763 TL oldu. Merkez Bankası tarafından 22 Şubat günü açıklanacak olan faiz kararları yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir. Bankalar şimdiden sabit mevduat kampanyalarına başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 14:54
Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

Şubat ortasında bankalar güncel sabit mevduat faiz oranlarını açıkladılar. Tartışma yaratan bu faiz oranı bazı bankalarda yüzde 47'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından 22 Şubat Perşembe açıklanacak olan faiz oranları kararı öncesinde bankalar, kamuoyunun hesaplaması için güncel faiz oranlarına ilişkin örnek tablolar sundu. Yatırımcılar bu grafiklere oldukça ilgi gösteriyor.

300.000 TL sahiplerine 92 günlük faiz geliri listelendi

14 Şubat 2024 itibarıyla sabit mevduat faiz oranları dikkate alınarak hesaplanan 300.000 TL'nin 92 günlük sürede elde edeceği getiri şöyle:

· 300.000 TL'ye %47 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 33.763 TL,

· 300.000 TL'ye %46 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 33.044 TL,

. 300.000 TL'ye yüzde 45 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 32.326 TL,

· 300.000 TL'ye yüzde 44 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 31.608 TL,

· 300.000 TL'ye yüzde 39 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 28.016 TL,

· 300.000 TL'ye %38 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 27.298 TL,

 · 300.000 TL'ye yüzde 32,75 mevduat faizi teklif edilirse net kâr 23.526 TL olacak.

300.000 TL sahiplerine 92 günlük faiz geliri

"Bankalar duyuru yayınlayacak"

Şubat ortasından itibaren geçerli olan vadeli mevduat faiz oran miktarları yatırımcılara cazip getiri fırsatı sunuyor. 92 günde 300.000 TL olan kazanç güncel faiz oranlarıyla 33.763 TL'ye yükseldi. Bu değer, son yıllardaki en yüksek sabit mevduat getirilerinden birisi olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankası tarafından 22 Şubat'ta açıklanacak büyük faiz kararı, vadeli mevduat faizlerini yeniden etkileyebilir. Uzmanlar faiz oranlarının değişmesinin yatırımcılara yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

Bazı bankalar halihazırda sabit mevduat kampanyalarına başlamış durumda. Bu promosyonlar kapsamında yüksek faiz oranlarıyla birlikte ek avantajlardan yararlanacaksınız. Yatırımcıların sabit mevduata yatırım yapmadan önce farklı bankaların promosyonlarını karşılaştırması önemlidir.

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