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Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

Zam çalışmaları devam ediyor. Son olarak açıklanan zam da asgari ücret 27000 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:09
Çalışan için asgari ücret rekoru kırıldı! O ilde asgari ücret 27000 TL

2024 yılı zam çalışmaları devam ediyor. Kurum kuruluş zamları ve belediyelerin toplu iş görüşmeleri devam ediyor. 31 Mart seçimleri öncesinde belediye başkanlı oanyıla yeni zam çalışmaları ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda belediye çalışanları ile çalışanların üye olduğu sendikalar arasında toplu iş görüşmeleri düzenleniyor. Düzenlenen toplantılar sonucunda varılan mutabakatlar çalışanlar ve kamuoyuna açıklanıyor. 

BELEDİYE ASGARİ ÜCRETİ 27.000 TL OLDU

Son zam görüşmesini yapan belediye Fethiye Belediyesi olarak açıklanırken belediye ve Belediye İş Sendikası arasında imzalanan mutabakat sonuçları açıklandı. Mutabakat sonrasında KHK ile çalışan personel maaşları şekillendi. Belediyenin asgari ücreti 27.000 olarak açıklanırken kadrolu işçi maaşı ise en düşük olarak 36.000'ye çıkartıldı. 

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Geçtiğimiz gün imzası atılan bu zam seçim zamanının yaklaştığı bu günlerde ülkenin en büyük belediye maaş zamları arasında yer alıyor. Konu ile alakalı olarak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, zam oranını ve belediyenin sürdürdüğü çalışmalar ile alakalı bilgi verdi. Özellikle de son dönemlerde giderlerin ciddi derece arttığını belirten Karaca, belediyenin devlete borcu olmayan sayılı belediyeler arasında yer aldığını belirterek bu kapsamda personel maaşlarına %80 oranında zam yapıldığını açıkladı 

AYIN 15'İN DE MAAŞLAR HESAPLARDA

Personel maaşlarının her ayın 15'inde hiçbir aksama olmadan zamanında çalışanın hesaplarına aktardıklarını belirten Karaca, ''Her ay düzenli olarak sorunsuz bir şekilde hesaplara aktardık, her bir personelimiz bizim için çok değerli Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen ekip arkadaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık'' diye konuştu. 

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PERSONEL MEMNUNİYETİ AÇIKLANDI

Toplantıda söz sahibi olan Belediye İş Sendikası başkanı Ender Akbay da varılan mutabakat sonrasında zam oranı ile alakalı açıklama yaptı. Enflasyona karşı çalışanların korunması adına büyük bir adım olarak nitelendirilen bu zam için belediye başkanına teşekkür edildi. 

DİĞER BELEDİYE ZAMLARINA ÖNCÜLÜK EDEBİLİR

Fethiye Belediyesi tarafından onay verilen zam, ülke genelindeki diğer belediyeler için de örnek teşkil edebilmektedir. Ülke geneli yaşanan ekonomİ zorluklarına karşılık motivasyon arttırıcı çalışmalar Fethiye Belediyesinin çalışanlarına verdiği bir önem olarak yorumlanırken, diğer belediyelere de öncelik olabilecek bir zam olduğu da gözler önüne serildi

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