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Çalışana, emekliye barınma desteği mecliste! O maaşı alanlar faydalanacak

Hükümet tarafından dar gelirli bireyi ilgilendiren yeni destek paketleri Aile Bakanlığı aracılığı ile duyurulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:37
Çalışana, emekliye barınma desteği mecliste! O maaşı alanlar faydalanacak

Hükümet tarafından dar gelirli bireyi ilgilendiren yeni destek paketleri Aile Bakanlığı aracılığı ile duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan gerek asgari ücretliyi gerekse de emekliyi yakından ilgilendiren destek paketleri gün gün meclise taşınmaya devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda ‘emekliler yılı’ açıklamasına istinaden ek zam beklentisi artarken, ek zam emekliye sosyal destek ve promosyon zammı olarak dönmüş bulunuyor. Emeklinin yanı sıra asgari ücretliye de ara desteklerin söz konusu olabileceği konuşuluyor. Hal bu iken meclise sunulan yeni bir tasarı haneye belli tutarın altında maaş girenleri ilgilendiriyor.

KİRA DESTEĞİ MECLİSTE 

Özellikle de konut fiyatlarının artması ev sahibi olma hayalini rafa kaldırırken, kira fiyatlarında yaşanan artışlar da cepleri yormaya devam ediyor. Vatandaş kendisine sağlanan ek destekler konusunda araştırmalarına başlamış bulunuyor.

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Toplam geliri iki asgari ücretin altında kalan ailelerin desteklenmesi gerekliliği ile alakalı olarak meclise taşınan talepte kira desteği başta olmak üzere bir çok desteğin yapılması gerekliliği sunulmuş bulunuyor. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı tarafından meclise taşınan yönerge, emekli, çalışan her bireyi yakından ilgilendiriyor. İki asgari ücretin altında geliri olan ailelere barınma yardımı yapılması gerekliliğini bildiren Sarı’nın bu talebi özellikle de kirada oturanların umudunu arttırmışa benziyor

TÜİK tarafından açıklanan oranların detaylı incelenmediğini belirten isim, son dönemde vatandaşın gelirinin tamamını kiraya vermek durumunda olduğunu belirtirken, emekli ve asgari ücretli vatandaşların, artık sadece kira ödemekle meşgul olduğunu ve artı olarak hiç bir harcama yapamadıklarını sözlerine ekledi. Hal bu iken hükümetin, bireyin sesine kulak vermesi gerekliliğini belirten Sarı, barınma yardımı gibi somut adımların atılması gerekliliğini savundu.

Vatandaşın özellikle de temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı şu günlerde toplumsal barışın sağlanması adına harekete geçilmesi gerekliliğini belirten isim, ekonomik krizden çıkış yolu bulmak konusunda hükümetin özverili olması gerekliliğini de savunuyor.

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