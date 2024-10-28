Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Çalışan vatandaş belli bir tutarın üzerinde maaş alması durumunda vergi dilimine dahil olmakta iken bu kapsamda yaşam maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte yapılan bu kesintiler de maaşların ceplerde azalmasına mahal vermeye devam ediyor. Maaşlardan kesilen vergiler ile alakalı hesaplamalar ve talepler sunulmaya devam ederken, TÜRK-İŞ tarafından geçtiğimiz sunulan talebin değerlendirilmeye alınması bekleniyor.

TÜRK-İŞ tarafından sunulan raporda vergi dağılımının adaletli olarak sağlanmadığı iddia edilirken, bu konuda yeni talepler de iletilmiş bulunuyor. Türk,İş tarafından sunulan raporda, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesi gerekliliği belirtilirken, her yıl bu oranla artırılması gibi önemli talepler de yer alıyor.

VERGİLERDE ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI

Asgari ücretten vergi alınmasının doğru bir adım olduğunun ifade edildiği raporda, bu durumun tek başına ücretliler arasındaki vergi adaletsizliğini gidermeye yetmediği belirtilirken, yıllardır güncellenmeyen vergi tarifesi sebebiyle orta ve düşük gelirli çalışanlardan yüksek oranda vergi kesildiği de hesaplanmış bulunuyor.

BVERGİDE BİRİNCİ DİLİM ASGARİ ÜCRETİN 14 KATI OLMALI

Maaşın vergi dilimine girmesi için asgari ücretin 14 katından az olmaması gerekliliği vurgulanırken, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesi ve her yıl bu oranla artırılması talebi iletilmiş bulunuyor.

Vergi dilim aralıklarının arttırılması gereken hesaplamada da birinci dilimin asgari ücretin 14 katından, ikinci dilimin 24 katından, üçüncü dilimin 53 katından, dördüncü dilimin ise 250 katından az olmaması gerektiği ifade ediliyor.

TÜRK-İŞ’in tarafından sunulan bu rapor, çalışanların vergi yükünün azaltılması ve daha adil bir gelir dağılımının sağlanması adına uygulamaya alınması beklentileri gün gün artarken, bakanlığın bu konu üzerinde harekete geçip geçmeyeceği de merakla bekleniyor.

2024 VERGİ DİLİMİ

Yıllık geliri 110 bin TL'ye kadar olanlarda vergi oranı %15. 230 bin TL'ye kadar maaşlarda 110 bin TL'lik kısmı için 16 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %20. 580 bin TL'ye kadar maaş alanlarda 230 bin TL'lik kısmı için 40 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %27 oranında kesinti yapılıyor.



