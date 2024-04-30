Çalışanı tir tir titretecek karar! Kıdem Tazminatı Çalışma Meclisi'nde

Bir işyerinde en az 1 sene çalışmak kaidesiyle işten işveren tarafından çıkarılması durumunda hak sahibi olan ödeme kıdem tazminatı olarak bilinmektedir. Kıdem tazminatı uygulaması uzun yıllardır devam etmekte iken, çalışma yıllarına göre hesaplanan bir hak olarak bilinmektedir. Bu haktan faydalanmak için belli başlı koşullar olsa da en önemlisi işten kendi isteği dışında çıkarılma durumlarında sağlanmaktadır. iş güvencesinin önemli bir parçası olarak görülen bu hak, son zamanlarda çeşitli spekülasyonlar ile gündeme çıkmaktadır. Özellikle de son yıllarda hükümet tarafından kıdem tazminatının kaldırılacağı yönünde dedikodular ortalıklarda dolanmaktadır.

Yılbaşı itibari ile alınan kararlar itibari ile kıdem tazminatı konusunda tekrar gündeme çıkarken, son ve net açıklama SGK Uzmanı Ali Tezel'den geldi: Ali Tezel Kıdem Tazminatının dolaylı yollarla kaldırılacağını belirtti. Çalışma meclisi toplantısında da bu konuya değinildiği iddiaları gündeme çıkarken, çalışanlar ve sendikalar tarafından endişe ile karşılanmaya başladı.





SGK Uzmanı Ali Tezel tarafından Çalışma Meclisi ile alakalı yapılan açıklamada toplantıda sadece emekli ve asgari ücret konularının konuşulmayacağı belirtildi. Özellikle de kıdem tazminatı konusunun da maddeler içinde yer aldığını belirten Tezel, net bir şekilde tazminatın kaldırılacağını iddia ederek, çalışanın senelerce süren çalışmalarının karşılığı ve güvencesi olan kıdem tazminatının kaldırılması ile bireyin tüm ödeneklerini kaybetmelerine neden olacağını ifade etti.

Kıdem Tazminatlarının fona aktarılacağını belirten uzman isim, bu fonlardan da bütçe açıklarının kapatılacağını iddia etti.

İŞTE ÇALIŞMA MECLİSİ KONULARI

Uzun süredir toplanmayan aradan geçen 5 sene akabinde tekrar bir araya gelen Çalışma Meclisi'nden hangi konuların ele alınacağı merakla bekleniyor. emekli maaşı, asgari ücret, kıdem tazminatı ve esnek çalışma gibi konuların tartışılacağı belirtilirken, düzenlenen toplantı akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirme açıklamasının yapılacağı tahmin ediliyor.





KIDEM TAZMİNATI KALDIRILACAK MI?

Kıdem Tazminatının kaldırılacağı ile alakalı açıklama yapan Tezel, 3, 5 sene içerisinde bu uygulamanın fişinin çekileceğini belirttiği açıklaması karşısında işçi ve sendikalar ile İşveren olmak üzere 2 farklı fikir ortya atıldı. Çalışanlar ve sendikalar, kıdem tazminatının iş güvencesi için bir hak olduğunu savunurken, işveren ise istihdamın sağlanması adına bu uygulamanın kaldırılması konusunun olumlu bir karar olduğunu belirtiyor..